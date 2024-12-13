Crea Vídeos de Orientación para la Primera Semana que Involucren

Da la bienvenida a los nuevos empleados sin esfuerzo con vídeos de orientación profesional, transformando tu guion en visuales dinámicos usando la función de texto a vídeo de HeyGen.

339/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de orientación de 60 segundos para nuevos empleados remotos, delineando claramente el proceso inicial de incorporación. Emplea un avatar de IA profesional y amigable para guiar a los espectadores a través de los pasos clave y expectativas, asegurando una experiencia accesible y atractiva utilizando los avatares de IA de HeyGen para una presentación consistente.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de incorporación de empleados de 30 segundos que muestre al equipo vibrante a través de una narración auténtica. Esta pieza atractiva, dirigida a los empleados entrantes, debe aprovechar las plantillas y escenas de HeyGen para combinar visuales dinámicos y técnicas de producción profesional, generando entusiasmo sobre sus nuevos colegas.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo informativo de 75 segundos para empleados de la primera semana, proporcionando consejos esenciales y navegando por recursos críticos. Este vídeo de orientación limpio y fácil de seguir debe beneficiarse de la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar información clave en visuales dinámicos, asegurando claridad y retención.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Orientación para la Primera Semana

Crea vídeos de orientación atractivos e informativos para tus nuevos empleados, asegurando un comienzo suave y memorable en su viaje con tu empresa.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza delineando la información clave y escribiendo un guion convincente para tus "vídeos de incorporación de empleados". Utiliza la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para transformar sin esfuerzo tu texto en contenido hablado atractivo.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Avatares
Selecciona un "avatar de IA" para narrar tu mensaje de incorporación, proporcionando una cara amigable y consistente para tus nuevos miembros del equipo. Mejora tus escenas con fondos y elementos atractivos.
3
Step 3
Aplica la Identidad de Tu Empresa
Aplica la identidad visual única de tu empresa usando "Controles de marca (logo, colores)" para asegurar que tus "vídeos de incorporación" reflejen tu "cultura empresarial" y creen una experiencia consistente para los nuevos empleados.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Exporta tus "vídeos de orientación" terminados en el "redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto" óptimos para tus canales de distribución elegidos. Tu vídeo pulido ahora está listo para empoderar y dar la bienvenida a tu equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Da la Bienvenida a Nuevos Empleados y Comparte la Cultura Empresarial

.

Crea vídeos de bienvenida inspiradores que transmitan la cultura y los valores de tu empresa, haciendo que los nuevos empleados se sientan conectados desde el primer día.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de incorporación atractivos para nuevos empleados?

HeyGen aprovecha los avatares de IA y las capacidades de texto a vídeo para transformar tus guiones en vídeos de incorporación profesionales y atractivos rápidamente. Esto reduce significativamente el tiempo y los recursos típicamente necesarios para producir contenido de alta calidad para nuevos empleados, asegurando una experiencia de bienvenida consistente e impactante.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para producir vídeos de orientación atractivos para la primera semana?

HeyGen proporciona un conjunto robusto de herramientas creativas que incluyen plantillas de vídeo personalizables, una biblioteca completa de medios de stock y potentes funciones de edición de vídeo. Puedes diseñar tu guion gráfico, integrar visuales dinámicos y crear narrativas atractivas que realmente capturen los valores fundamentales de tu empresa y preparen a los nuevos empleados para su primera semana.

¿Puede HeyGen ayudar a personalizar los vídeos de bienvenida para reflejar nuestra cultura empresarial?

Absolutamente, HeyGen te permite personalizar completamente tus vídeos de bienvenida con el logo, colores y mensajes específicos de tu empresa. Esto asegura que cada vídeo de orientación no solo informe, sino que también refleje auténticamente la cultura única de tu empresa, creando una fuerte primera impresión para los nuevos miembros del equipo.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos para la incorporación de empleados?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos al permitirte convertir guiones en vídeos profesionales con avatares de IA y voces en off automatizadas, eliminando la necesidad de filmación tradicional. Su plataforma intuitiva y plantillas listas para usar te permiten producir rápidamente vídeos de incorporación de empleados consistentes y de alta calidad sin necesidad de habilidades técnicas extensas o configuraciones de producción costosas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo