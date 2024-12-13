HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos al permitirte convertir guiones en vídeos profesionales con avatares de IA y voces en off automatizadas, eliminando la necesidad de filmación tradicional. Su plataforma intuitiva y plantillas listas para usar te permiten producir rápidamente vídeos de incorporación de empleados consistentes y de alta calidad sin necesidad de habilidades técnicas extensas o configuraciones de producción costosas.