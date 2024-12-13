Crea Vídeos de Orientación para la Primera Semana que Involucren
Da la bienvenida a los nuevos empleados sin esfuerzo con vídeos de orientación profesional, transformando tu guion en visuales dinámicos usando la función de texto a vídeo de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo de orientación de 60 segundos para nuevos empleados remotos, delineando claramente el proceso inicial de incorporación. Emplea un avatar de IA profesional y amigable para guiar a los espectadores a través de los pasos clave y expectativas, asegurando una experiencia accesible y atractiva utilizando los avatares de IA de HeyGen para una presentación consistente.
Crea un vídeo de incorporación de empleados de 30 segundos que muestre al equipo vibrante a través de una narración auténtica. Esta pieza atractiva, dirigida a los empleados entrantes, debe aprovechar las plantillas y escenas de HeyGen para combinar visuales dinámicos y técnicas de producción profesional, generando entusiasmo sobre sus nuevos colegas.
Desarrolla un vídeo informativo de 75 segundos para empleados de la primera semana, proporcionando consejos esenciales y navegando por recursos críticos. Este vídeo de orientación limpio y fácil de seguir debe beneficiarse de la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar información clave en visuales dinámicos, asegurando claridad y retención.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Incorporación de Empleados.
Mejora el compromiso y la retención en la formación de nuevos empleados transformando material de orientación complejo en vídeos de IA atractivos.
Escala la Creación de Vídeos de Orientación.
Produce una gama más amplia de vídeos de orientación e incorporación para la primera semana de manera eficiente para dar la bienvenida y formar a los nuevos empleados de manera efectiva.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de incorporación atractivos para nuevos empleados?
HeyGen aprovecha los avatares de IA y las capacidades de texto a vídeo para transformar tus guiones en vídeos de incorporación profesionales y atractivos rápidamente. Esto reduce significativamente el tiempo y los recursos típicamente necesarios para producir contenido de alta calidad para nuevos empleados, asegurando una experiencia de bienvenida consistente e impactante.
¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para producir vídeos de orientación atractivos para la primera semana?
HeyGen proporciona un conjunto robusto de herramientas creativas que incluyen plantillas de vídeo personalizables, una biblioteca completa de medios de stock y potentes funciones de edición de vídeo. Puedes diseñar tu guion gráfico, integrar visuales dinámicos y crear narrativas atractivas que realmente capturen los valores fundamentales de tu empresa y preparen a los nuevos empleados para su primera semana.
¿Puede HeyGen ayudar a personalizar los vídeos de bienvenida para reflejar nuestra cultura empresarial?
Absolutamente, HeyGen te permite personalizar completamente tus vídeos de bienvenida con el logo, colores y mensajes específicos de tu empresa. Esto asegura que cada vídeo de orientación no solo informe, sino que también refleje auténticamente la cultura única de tu empresa, creando una fuerte primera impresión para los nuevos miembros del equipo.
¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos para la incorporación de empleados?
HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos al permitirte convertir guiones en vídeos profesionales con avatares de IA y voces en off automatizadas, eliminando la necesidad de filmación tradicional. Su plataforma intuitiva y plantillas listas para usar te permiten producir rápidamente vídeos de incorporación de empleados consistentes y de alta calidad sin necesidad de habilidades técnicas extensas o configuraciones de producción costosas.