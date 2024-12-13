Sí, los principios de FinOps son aplicables universalmente a diversas plataformas en la nube, incluyendo Azure, para ayudar a gestionar los costos en la nube y la transición de un modelo CapEx a OpEx. El Marco de FinOps proporciona pautas para optimizar el gasto y fomentar una cultura de responsabilidad financiera dentro de los entornos de computación en la nube. HeyGen puede crear explicaciones visuales para ilustrar claramente estos conceptos técnicos de FinOps para cualquier plataforma.