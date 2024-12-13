Crea Vídeos de Seguridad para el Día de Campo Fácilmente

Involucra a los estudiantes con contenido de seguridad dinámico utilizando los avatares de AI de HeyGen para lecciones impactantes.

471/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo instructivo claro de 60 segundos para estudiantes de secundaria y organizadores de eventos, demostrando el manejo seguro de equipos de laboratorio y seguridad específicos que se utilizan a menudo en actividades del día de campo. Este vídeo necesita un estilo visual limpio, tipo tutorial, con ayudas visuales claras en pantalla y una voz en off calmada y tranquilizadora, aprovechando la generación de voz en off de HeyGen para instrucciones precisas de grabación de vídeo y subtítulos para mejorar la accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un dinámico vídeo de concienciación sobre seguridad de 30 segundos dirigido a voluntarios de secundaria y adultos supervisores, ilustrando riesgos comunes del día de campo y estrategias efectivas de prevención a través de ejemplos rápidos basados en escenarios. El estilo visual y de audio debe ser atractivo y orientado a la acción, con música animada, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para construir rápidamente diversos escenarios de evaluación de riesgos y hacer que los vídeos de seguridad sean impactantes.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un moderno vídeo estilo tutorial de 45 segundos específicamente para estudiantes de clases optativas de STEM, guiándolos a través de los pasos iniciales de creación de guiones gráficos y filmación de sus propios vídeos de seguridad para el día de campo. Este vídeo debe contar con una pista de audio animada e inspiradora y emplear la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para demostrar cómo un plan escrito puede transformarse rápidamente en un vídeo informativo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Seguridad para el Día de Campo

Empodera a tu clase optativa de STEM para producir vídeos de seguridad para el día de campo impactantes con la plataforma intuitiva de HeyGen, asegurando claridad y compromiso.

1
Step 1
Crea tu Guion de Seguridad
Esboza los mensajes clave de seguridad para tu escenario del día de campo, detallando las escenas y el diálogo. Aprovecha la función de **Texto a vídeo desde guion** de HeyGen para convertir sin esfuerzo tu **creación de guiones gráficos** en narración visual para vídeos de seguridad impactantes.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador AI
Elige un **avatar AI** atractivo de la biblioteca de HeyGen para presentar tus instrucciones de seguridad de manera clara, involucrando efectivamente a los estudiantes con visuales dinámicos.
3
Step 3
Añade Visuales y Genera Voz en Off
Incorpora visuales relevantes o medios de archivo para demostrar procedimientos de seguridad, simulando la **filmación** necesaria para tus escenarios. Mejora tu guion con audio de sonido natural utilizando la avanzada **generación de voz en off** de HeyGen para un mensaje accesible y claro.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Seguridad Finalizado
Una vez que el contenido esté finalizado, utiliza el **redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones** de HeyGen para generar tus **vídeos de seguridad** completados en el formato deseado, listos para ser presentados a los estudiantes en una clase optativa de STEM.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Rápidamente Vídeos de Seguridad Atractivos

.

Crea rápidamente vídeos de seguridad dinámicos y atractivos en minutos, asegurando una producción rápida de contenido cautivador para la preparación del día de campo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de seguridad atractivos para una clase optativa de STEM?

HeyGen empodera a los educadores para crear vídeos de seguridad altamente atractivos convirtiendo guiones de texto en vídeos profesionales utilizando avatares de AI y voces en off realistas. Esta capacidad es perfecta para una clase optativa de STEM que busca transmitir información de seguridad de manera efectiva e involucrar a los estudiantes sin requerimientos de filmación complejos.

¿Cuáles son las características clave de HeyGen para crear vídeos de seguridad para el día de campo de manera eficiente?

HeyGen ofrece herramientas de vídeo robustas, incluyendo plantillas personalizables y una rica biblioteca de medios, para agilizar la creación de contenido específico como vídeos de seguridad para el día de campo. Puedes generar voces en off claras y añadir subtítulos, reduciendo significativamente el tiempo de edición necesario para obtener resultados profesionales.

¿Ofrece HeyGen controles de marca para vídeos de seguridad?

Sí, HeyGen permite controles de marca integrales para asegurar que tus vídeos de seguridad se alineen con la identidad de tu organización. Puedes incorporar fácilmente logotipos personalizados y colores de marca en tus proyectos de grabación de vídeo, manteniendo una apariencia consistente y profesional en todos tus materiales de seguridad.

¿Puede HeyGen ayudar en el desarrollo de proyectos de vídeo de seguridad con objetivos y restricciones claros?

Absolutamente. Aunque HeyGen se centra en la producción de vídeos, su plataforma intuitiva simplifica la transición desde la creación de guiones gráficos y la evaluación de riesgos hasta el vídeo final. Esto permite a los creadores concentrarse en definir objetivos claros del proyecto y criterios y restricciones, sabiendo que el proceso de creación de vídeo es eficiente y directo, lo que lo hace ideal para proyectos de vídeos de seguridad para estudiantes.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo