Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo convincente de 60 segundos dirigido a profesionales del marketing, con visuales dinámicos y de marca y una pista de audio profesional y persuasiva. Muestra cómo los avatares de AI de HeyGen pueden elevar sus esfuerzos de marketing creando recorridos atractivos y vídeos explicativos animados efectivos para anuncios de productos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 30 segundos diseñado para desarrolladores de software y gestores de producto, empleando visuales técnicos y claros complementados por una voz en off concisa e informativa. Demuestra cómo la capacidad de generación de voz en off de HeyGen agiliza la creación de demos de software efectivas y mejora la documentación en vídeo.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo elegante de 90 segundos para propietarios de negocios que exploran nuevas herramientas, utilizando visuales de alta calidad y una entrega de audio atractiva y articulada. Esta producción debería enfatizar cómo las Plantillas y escenas de HeyGen hacen que la creación de vídeos sofisticados de recorrido de características sea accesible, aprovechando el poder de las herramientas de vídeo impulsadas por AI para una comunicación impactante.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Recorrido de Características

Produce rápidamente recorridos de productos atractivos y demos de software utilizando las herramientas de vídeo impulsadas por AI de HeyGen para mostrar claramente tus características.

1
Step 1
Elige Tu Plantilla de Proyecto
Selecciona entre plantillas personalizables o comienza con un lienzo en blanco para estructurar rápidamente tu proyecto de vídeo de recorrido de características utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen.
2
Step 2
Graba Tus Interacciones con el Producto
Captura la funcionalidad de tu producto directamente utilizando la grabación de pantalla para resaltar características clave y flujos de usuario para un recorrido completo.
3
Step 3
Añade Narración Impulsada por AI
Mejora tus recorridos con una narración profesional y clara utilizando la generación de voz en off de HeyGen para guiar a los espectadores sin problemas a través de tu producto.
4
Step 4
Exporta para Distribución
Finaliza tu vídeo utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para asegurarte de que esté perfectamente optimizado para varias plataformas y comunicación visual efectiva.

Casos de Uso

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de recorrido de características atractivos?

HeyGen te permite crear vídeos de recorrido de características profesionales y atractivos y demos de software utilizando avatares de AI y avanzadas voces en off de AI. Su plataforma intuitiva simplifica el proceso de comunicación visual para las características del producto.

¿HeyGen admite avatares de AI y voces en off para demostraciones de productos?

Absolutamente. HeyGen aprovecha avatares de AI de vanguardia y voces en off de AI realistas para dar vida a tus vídeos de recorrido de productos, asegurando explicaciones claras y convincentes para la incorporación de usuarios o marketing.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para una documentación de vídeo eficiente y personalización?

HeyGen ofrece un conjunto de herramientas de vídeo impulsadas por AI, incluyendo plantillas personalizables y capacidades de grabación de pantalla sin interrupciones, para acelerar significativamente la creación de tus vídeos de recorrido de productos. También puedes aplicar controles de marca para un aspecto consistente.

¿Puede HeyGen ser utilizado para varios tipos de recorridos de productos e incorporación de usuarios?

Sí, HeyGen es una herramienta de vídeo impulsada por AI versátil perfecta para diversas aplicaciones, desde demos de software detalladas hasta tutoriales interactivos y experiencias completas de incorporación de usuarios. Simplifica la comunicación visual para todas tus explicaciones de características del producto.

