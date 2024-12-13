Crea vídeos para startups de equipos de fábrica que impulsen el crecimiento.

Lanza tu startup de equipos de fábrica con vídeos de calidad profesional, elaborados rápidamente con avatares de AI y narrativas convincentes.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo de producto de 90 segundos dirigido a gerentes de plantas de fabricación y directores de operaciones, demostrando una pieza única de equipo de fábrica. El vídeo debe adoptar un estilo visual dinámico y práctico, acompañado de un tono de audio orientado a soluciones, destacando cómo el equipo aborda los desafíos comunes de producción. Aprovecha la función de Texto a vídeo de HeyGen para narrar eficientemente los beneficios y el flujo operativo, estableciendo tu oferta como un destacado "creador de vídeos de producto".
Prompt de Ejemplo 2
Detalla un vídeo de demostración de producto de 2 minutos para ingenieros y personal de mantenimiento, describiendo las especificaciones técnicas y los pasos operativos de una nueva máquina de fábrica. La presentación visual requiere un enfoque detallado y claro, con una voz en off precisa e instructiva. Implementa la generación de voz en off de HeyGen para proporcionar explicaciones articuladas, transformando complejos "vídeos de demostración de producto" en contenido fácilmente digerible, mejorado aún más por plantillas y escenas pre-diseñadas.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina una visión general de "Vídeos de Startups" de 45 segundos, destinada a futuros empleados y socios de la industria, mostrando la visión de la empresa y la cultura del equipo. El vídeo debe tener un estilo visual inspirador y visionario, complementado por un tono de audio ligeramente informal pero profesional que transmita pasión e innovación. Emplea los subtítulos/captions de HeyGen para asegurar accesibilidad y claridad para todos los espectadores, comunicando efectivamente tu compromiso con el futuro de los equipos de fábrica.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos para Startups de Equipos de Fábrica

Elabora vídeos claros y profesionales para tu startup de equipos de fábrica sin esfuerzo con las herramientas intuitivas de HeyGen, asegurando operaciones fluidas desde el primer día.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza delineando los procedimientos clave de inicio para tus equipos de fábrica. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para generar un borrador inicial del vídeo a partir de tu texto.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Mejora tu guía de inicio con visuales atractivos. Elige entre una variedad de plantillas de vídeo y medios de archivo para ilustrar claramente cada paso de la configuración del equipo.
3
Step 3
Añade Explicaciones y Avatares
Integra voces en off claras y explicaciones en pantalla. Incorpora avatares de AI para guiar a los espectadores a través de procesos complejos, asegurando una fácil comprensión.
4
Step 4
Exporta y Optimiza
Finaliza tu vídeo instructivo con subtítulos y luego utiliza las robustas funciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurarte de que se vea perfecto en cualquier pantalla o plataforma.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Demos de Producto para Redes Sociales

Crea fácilmente vídeos de demostración de producto cortos y atractivos para redes sociales para promocionar efectivamente tu nuevo equipo de fábrica.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos usando AI?

HeyGen aprovecha herramientas avanzadas impulsadas por AI, incluyendo avatares de AI realistas, para agilizar todo el proceso de producción de vídeos. Esto permite a los usuarios crear vídeos de calidad profesional con narrativas convincentes de manera eficiente, sin necesidad de tener experiencia extensa en edición de vídeo.

¿Puedo generar vídeos directamente desde texto usando las herramientas de HeyGen?

Absolutamente. HeyGen cuenta con un potente Generador de Texto a Vídeo gratuito que transforma tus guiones en contenido visual atractivo sin esfuerzo. Esta capacidad integrada de edición de vídeo hace que sea sencillo producir vídeos completos solo a partir de tu texto.

¿Qué funciones de edición ofrece HeyGen para personalizar mis vídeos de producto?

HeyGen proporciona un editor versátil de arrastrar y soltar lleno de funciones para personalizar tus vídeos de producto. Puedes utilizar plantillas de vídeo extensas, incorporar controles de tu marca y ajustar cada aspecto para que coincida con tu visión como un profesional creador de vídeos de producto.

¿HeyGen ofrece herramientas para edición avanzada de vídeo como la eliminación de fondos?

Sí, HeyGen ofrece funcionalidades avanzadas de edición de vídeo, incluyendo la capacidad de eliminar fácilmente fondos de vídeo con solo unos clics. Esta característica técnica mejora la calidad de producción, permitiéndote crear vídeos pulidos y profesionales con fondos personalizables.

