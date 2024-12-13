Crea Vídeos de Orientación de Instalaciones con IA
Optimiza la incorporación con vídeos de orientación impulsados por IA, aprovechando los poderosos avatares de IA de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo conciso de 30 segundos dirigido al personal de RRHH y administrativo, demostrando cómo optimizar los procesos de incorporación utilizando la plantilla de vídeos de orientación de instalaciones de HeyGen. Visualmente, apunta a una estética moderna y limpia con animaciones estilo infografía que destaquen los beneficios clave, acompañadas de una pista de fondo animada y positiva para transmitir eficiencia y facilidad de uso. Esto resalta el poder de las Plantillas y escenas de HeyGen para la creación rápida de contenido.
Produce un vídeo de orientación de 60 segundos impulsado por IA para empleados actuales que necesiten un repaso sobre protocolos de seguridad específicos o acceso a instalaciones por departamento. Utiliza un enfoque dinámico de narración visual con elementos sutiles en 3D para mantener la atención, narrado por un avatar de IA autoritario y claro de HeyGen para transmitir información crítica de manera efectiva, asegurando alta retención y compromiso.
Crea vídeos de formación accesibles de 50 segundos centrados en la navegación de zonas específicas de las instalaciones, diseñados para una audiencia diversa, incluyendo aquellos con discapacidades auditivas o en entornos ruidosos. La ejecución visual debe ser informativa y directa, con texto claro en pantalla que refuerce los puntos hablados, complementado por subtítulos autogenerados de HeyGen para mejorar la comprensión e inclusividad, todo entregado por una voz de IA calmada y articulada.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Orientación.
Mejora significativamente el compromiso y la retención de nuevos empleados creando vídeos de orientación de instalaciones dinámicos e interactivos con IA.
Escala el Contenido de Orientación de Instalaciones.
Produce eficientemente un mayor volumen de vídeos de orientación de instalaciones completos, alcanzando a todos los empleados a nivel global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de orientación de instalaciones atractivos?
HeyGen te permite crear vídeos de orientación de instalaciones atractivos con facilidad. Aprovecha nuestra experiencia de creación de vídeos impulsada por IA para transformar guiones en contenido dinámico, completo con locuciones de IA y narración visual, asegurando que tus nuevos empleados estén informados y cautivados.
¿Cuáles son los beneficios de usar IA para vídeos de incorporación y formación de empleados?
Utilizar la IA de HeyGen para vídeos de incorporación de empleados revoluciona la experiencia de formación haciéndola más eficiente y personalizada. Nuestra plataforma te permite crear Vídeos de Formación de IA de alta calidad rápidamente, optimizando significativamente tu proceso de incorporación y asegurando una entrega consistente y profesional de información vital.
¿Ofrece HeyGen plantillas y avatares de IA para crear rápidamente vídeos de orientación?
Sí, HeyGen proporciona una biblioteca completa de plantillas de vídeo y avatares de IA realistas diseñados para ayudarte a producir rápidamente vídeos de orientación profesional. Estos recursos, combinados con subtítulos autogenerados y controles de marca, simplifican el proceso de edición de vídeo y mantienen la consistencia de la marca.
¿Cómo simplifica HeyGen la experiencia de creación de vídeos para los equipos de RRHH?
HeyGen simplifica la creación de vídeos para los equipos de RRHH al ofrecer una plataforma intuitiva impulsada por IA donde puedes crear vídeos a partir de texto sin esfuerzo. Con características como locuciones de IA, personalización de marca y una vasta biblioteca de medios, los profesionales de RRHH pueden producir contenido atractivo para la formación y comunicaciones de empleados sin necesidad de experiencia extensa en producción de vídeo.