Crea un vídeo conciso de 30 segundos dirigido al personal de RRHH y administrativo, demostrando cómo optimizar los procesos de incorporación utilizando la plantilla de vídeos de orientación de instalaciones de HeyGen. Visualmente, apunta a una estética moderna y limpia con animaciones estilo infografía que destaquen los beneficios clave, acompañadas de una pista de fondo animada y positiva para transmitir eficiencia y facilidad de uso. Esto resalta el poder de las Plantillas y escenas de HeyGen para la creación rápida de contenido.
Produce un vídeo de orientación de 60 segundos impulsado por IA para empleados actuales que necesiten un repaso sobre protocolos de seguridad específicos o acceso a instalaciones por departamento. Utiliza un enfoque dinámico de narración visual con elementos sutiles en 3D para mantener la atención, narrado por un avatar de IA autoritario y claro de HeyGen para transmitir información crítica de manera efectiva, asegurando alta retención y compromiso.
Crea vídeos de formación accesibles de 50 segundos centrados en la navegación de zonas específicas de las instalaciones, diseñados para una audiencia diversa, incluyendo aquellos con discapacidades auditivas o en entornos ruidosos. La ejecución visual debe ser informativa y directa, con texto claro en pantalla que refuerce los puntos hablados, complementado por subtítulos autogenerados de HeyGen para mejorar la comprensión e inclusividad, todo entregado por una voz de IA calmada y articulada.
Cómo Crear Vídeos de Orientación de Instalaciones

Crea fácilmente vídeos de orientación impulsados por IA para la incorporación de empleados utilizando herramientas intuitivas y capacidades de IA.

1
Step 1
Elige tu Punto de Partida
Comienza seleccionando entre una variedad de "plantillas de vídeo" profesionales o transforma tu guion directamente en un vídeo, adaptado para la orientación de instalaciones.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de IA
Mejora tu vídeo eligiendo un "avatar de IA" realista para guiar a los nuevos empleados a través de tus instalaciones con una presentación clara y atractiva.
3
Step 3
Aplica Mejoras Visuales
Aumenta la accesibilidad y comprensión integrando "subtítulos autogenerados" y enriqueciendo tu narrativa con medios de archivo relevantes y animaciones.
4
Step 4
Exporta para Compartir sin Problemas
Finaliza tus "vídeos de orientación" completos y utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para una distribución flexible a través de varias plataformas y dispositivos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de orientación de instalaciones atractivos?

HeyGen te permite crear vídeos de orientación de instalaciones atractivos con facilidad. Aprovecha nuestra experiencia de creación de vídeos impulsada por IA para transformar guiones en contenido dinámico, completo con locuciones de IA y narración visual, asegurando que tus nuevos empleados estén informados y cautivados.

¿Cuáles son los beneficios de usar IA para vídeos de incorporación y formación de empleados?

Utilizar la IA de HeyGen para vídeos de incorporación de empleados revoluciona la experiencia de formación haciéndola más eficiente y personalizada. Nuestra plataforma te permite crear Vídeos de Formación de IA de alta calidad rápidamente, optimizando significativamente tu proceso de incorporación y asegurando una entrega consistente y profesional de información vital.

¿Ofrece HeyGen plantillas y avatares de IA para crear rápidamente vídeos de orientación?

Sí, HeyGen proporciona una biblioteca completa de plantillas de vídeo y avatares de IA realistas diseñados para ayudarte a producir rápidamente vídeos de orientación profesional. Estos recursos, combinados con subtítulos autogenerados y controles de marca, simplifican el proceso de edición de vídeo y mantienen la consistencia de la marca.

¿Cómo simplifica HeyGen la experiencia de creación de vídeos para los equipos de RRHH?

HeyGen simplifica la creación de vídeos para los equipos de RRHH al ofrecer una plataforma intuitiva impulsada por IA donde puedes crear vídeos a partir de texto sin esfuerzo. Con características como locuciones de IA, personalización de marca y una vasta biblioteca de medios, los profesionales de RRHH pueden producir contenido atractivo para la formación y comunicaciones de empleados sin necesidad de experiencia extensa en producción de vídeo.

