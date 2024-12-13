Crea Vídeos de Lanzamiento Externos que Generen Expectación

Crea vídeos de lanzamiento virales con narrativas estratégicas y cautiva a tu audiencia objetivo utilizando los avatares de IA de HeyGen para un impacto máximo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de demostración de producto profesional de 45 segundos que explique claramente los beneficios de una próxima oferta, perfecto para tomadores de decisiones B2B y potenciales clientes empresariales. Emplea un estilo visual limpio y autoritario con demostraciones detalladas en pantalla, mejoradas por la generación de voz en off de HeyGen y subtítulos para máxima claridad.
Prompt de Ejemplo 2
Crea una inspiradora actualización de producto de 60 segundos liderada por el fundador, comunicando la narrativa estratégica detrás de nuestra última innovación a inversores y fieles a la marca. El estilo visual debe ser cálido y auténtico, con un enfoque directo a cámara utilizando los avatares de IA de HeyGen y plantillas y escenas pulidas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vibrante vídeo teaser de pre-lanzamiento de 30 segundos, ofreciendo una visión concisa del producto para atraer al público general y usuarios de redes sociales. Este vídeo debe contar con gráficos animados visualmente atractivos y coloridos, acompañados de una voz en off enérgica, optimizado para varias plataformas utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen y el soporte de su diversa biblioteca de medios/stock.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Lanzamiento Externos

Crea anuncios de producto atractivos y lanzamientos de funciones con IA, desde narrativas estratégicas hasta una distribución fluida, involucrando a tu audiencia objetivo de manera efectiva.

Step 1
Define tu Mensaje y Guion
Comienza definiendo tu mensaje principal y audiencia objetivo para una narrativa estratégica efectiva. Desarrolla un guion claro que describa la propuesta de valor de tu producto, preparándolo para una fácil conversión con nuestra función de texto a vídeo desde guion.
Step 2
Crea Visuales y Escenas Dinámicas
Transforma tu guion en un vídeo visualmente atractivo. Selecciona entre una variedad de plantillas y escenas, o utiliza avatares de IA para mostrar tus anuncios de producto y características clave de manera efectiva.
Step 3
Mejora con Marca y Accesibilidad
Refina tu vídeo de lanzamiento aplicando tu identidad de marca. Usa controles de marca para logotipos y colores para asegurar la consistencia de la identidad de marca, haciendo que tus vídeos de lanzamiento de producto sean instantáneamente reconocibles.
Step 4
Exporta y Comparte en Diferentes Plataformas
Finaliza tu vídeo para varios canales. Utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para optimizar tu contenido para diferentes plataformas, asegurando un amplio alcance para tu estrategia de marketing de vídeo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca historias de éxito de clientes para construir credibilidad en el lanzamiento

Resalta experiencias positivas de usuarios con vídeos de IA atractivos, reforzando la confianza y el valor de tu nuevo producto.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de lanzamiento de producto y estrategia de marketing?

HeyGen te permite crear vídeos de lanzamiento de producto y anuncios de producto atractivos de manera eficiente, utilizando avanzados avatares de IA y capacidades de texto a vídeo desde guion para apoyar tu estrategia de marketing general.

¿Puede HeyGen ayudar a agilizar los anuncios de lanzamiento de funciones y las actualizaciones de producto lideradas por el fundador?

Absolutamente. HeyGen simplifica la creación de anuncios de lanzamiento de funciones atractivos y actualizaciones de producto auténticas lideradas por el fundador, asegurando la consistencia de la identidad de marca con plantillas personalizables y controles de marca.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para crear vídeos de lanzamiento diversos e impactantes?

HeyGen proporciona herramientas robustas para crear diversos vídeos de lanzamiento, incluyendo avatares de IA de alta calidad, generación de voz en off integrada y una completa biblioteca de medios, permitiendo una narrativa estratégica para tu visión general del producto o teasers.

¿Por qué es HeyGen la elección ideal para crear vídeos de lanzamiento externos profesionales?

HeyGen destaca en vídeos de lanzamiento externos al ofrecer una producción rápida de guion a vídeo, avatares de IA profesionales, subtítulos automáticos y cambio de tamaño de relación de aspecto, todo diseñado para hacer que tu lanzamiento de producto sea un éxito.

