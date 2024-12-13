Crea Vídeos de Lanzamiento Externos que Generen Expectación
Crea vídeos de lanzamiento virales con narrativas estratégicas y cautiva a tu audiencia objetivo utilizando los avatares de IA de HeyGen para un impacto máximo.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de demostración de producto profesional de 45 segundos que explique claramente los beneficios de una próxima oferta, perfecto para tomadores de decisiones B2B y potenciales clientes empresariales. Emplea un estilo visual limpio y autoritario con demostraciones detalladas en pantalla, mejoradas por la generación de voz en off de HeyGen y subtítulos para máxima claridad.
Crea una inspiradora actualización de producto de 60 segundos liderada por el fundador, comunicando la narrativa estratégica detrás de nuestra última innovación a inversores y fieles a la marca. El estilo visual debe ser cálido y auténtico, con un enfoque directo a cámara utilizando los avatares de IA de HeyGen y plantillas y escenas pulidas.
Diseña un vibrante vídeo teaser de pre-lanzamiento de 30 segundos, ofreciendo una visión concisa del producto para atraer al público general y usuarios de redes sociales. Este vídeo debe contar con gráficos animados visualmente atractivos y coloridos, acompañados de una voz en off enérgica, optimizado para varias plataformas utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen y el soporte de su diversa biblioteca de medios/stock.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de lanzamiento de producto y estrategia de marketing?
HeyGen te permite crear vídeos de lanzamiento de producto y anuncios de producto atractivos de manera eficiente, utilizando avanzados avatares de IA y capacidades de texto a vídeo desde guion para apoyar tu estrategia de marketing general.
¿Puede HeyGen ayudar a agilizar los anuncios de lanzamiento de funciones y las actualizaciones de producto lideradas por el fundador?
Absolutamente. HeyGen simplifica la creación de anuncios de lanzamiento de funciones atractivos y actualizaciones de producto auténticas lideradas por el fundador, asegurando la consistencia de la identidad de marca con plantillas personalizables y controles de marca.
¿Qué herramientas ofrece HeyGen para crear vídeos de lanzamiento diversos e impactantes?
HeyGen proporciona herramientas robustas para crear diversos vídeos de lanzamiento, incluyendo avatares de IA de alta calidad, generación de voz en off integrada y una completa biblioteca de medios, permitiendo una narrativa estratégica para tu visión general del producto o teasers.
¿Por qué es HeyGen la elección ideal para crear vídeos de lanzamiento externos profesionales?
HeyGen destaca en vídeos de lanzamiento externos al ofrecer una producción rápida de guion a vídeo, avatares de IA profesionales, subtítulos automáticos y cambio de tamaño de relación de aspecto, todo diseñado para hacer que tu lanzamiento de producto sea un éxito.