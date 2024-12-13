Crea Vídeos de Marketing de Exportación que Vendan Globalmente

Aprovecha los avatares de IA de HeyGen para producir impresionantes vídeos de marketing de alta conversión optimizados para audiencias internacionales.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de marketing de exportación informativo de 45 segundos dirigido a empresas B2B y startups tecnológicas que buscan explicar servicios complejos a nivel global. El estilo visual debe ser profesional y elegante, incorporando gráficos modernos con una narración clara y concisa proporcionada por los avatares de IA de HeyGen, asegurando una presentación pulida y atractiva que ayude a crear vídeos de marketing de exportación con facilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un cautivador vídeo de redes sociales de 60 segundos diseñado para marcas globales y creadores de contenido para promocionar su última campaña en diversas plataformas. La narración visual debe ser dinámica y culturalmente relevante, acompañada de música de fondo atractiva y narración clara, con los Subtítulos/captions de HeyGen integrados sin problemas para garantizar accesibilidad y un mayor alcance para tus vídeos de marketing.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo promocional persuasivo de 30 segundos para los especialistas en marketing digital y agencias que buscan convertir rápidamente contenido de blogs en visuales atractivos. Imagina un vídeo con tipografía audaz, visuales impactantes generados a partir de un guion y una voz en off enérgica, todo potenciado por la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen, haciendo que sea sencillo crear un vídeo promocional que destaque y realmente cree vídeos de marketing de exportación con un esfuerzo mínimo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear y Exportar Vídeos de Marketing

Crea y exporta sin esfuerzo vídeos de marketing atractivos que capturen la atención y generen resultados, aprovechando herramientas de IA intuitivas y plantillas profesionales.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige de nuestra diversa biblioteca de plantillas de vídeo de marketing diseñadas profesionalmente o comienza con un lienzo en blanco para aprovechar nuestra función de "Plantillas y escenas".
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Personaliza tu vídeo con los visuales y mensajes de tu marca. Añade una "Generación de locución" dinámica con voces de IA o tu propia grabación para dar vida a tu guion.
3
Step 3
Refina tu Mensaje
Perfecciona el flujo y la claridad de tu vídeo. Asegura la accesibilidad generando sin esfuerzo "Subtítulos/captions" precisos para todo tu contenido.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Marketing
Finaliza tu creación y utiliza nuestra función de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para descargar tu vídeo de marketing en formatos optimizados para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

Destaca experiencias positivas de clientes con vídeos de IA atractivos, construyendo confianza y credibilidad para los esfuerzos de marketing de tu marca.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de marketing?

HeyGen actúa como un intuitivo creador de vídeos de marketing en línea, empoderando a los usuarios para crear vídeos de marketing atractivos sin esfuerzo. Aprovecha las capacidades de texto a vídeo de IA y las plantillas de vídeo de marketing personalizables para producir contenido de alta calidad rápidamente.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para personalizar mis vídeos de marketing?

HeyGen proporciona una amplia personalización para tus vídeos de marketing, permitiéndote adaptar las plantillas con los colores y el logo de tu marca. Utiliza funciones de edición de arrastrar y soltar para asegurar que tus vídeos de redes sociales se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Puedo añadir locuciones profesionales y subtítulos a mis vídeos de marketing con HeyGen?

Sí, HeyGen facilita la adición de locuciones y la generación de Subtítulos & captions para todos tus vídeos de marketing. Esto asegura que tu contenido sea accesible y atractivo, mejorando tu experiencia general de edición de vídeo.

¿Cómo utiliza HeyGen la IA para producir exportaciones de vídeos de marketing de alta calidad?

HeyGen aprovecha herramientas de vídeo avanzadas de IA y características como avatares de IA para ayudarte a crear y exportar vídeos de manera eficiente. Nuestra plataforma asegura que tus vídeos de marketing finales, perfectos para demostraciones de productos u otras promociones, se entreguen en alta calidad y estén optimizados para varias plataformas.

