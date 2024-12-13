Crea Vídeos de Documentación de Exportación con Facilidad
Simplifica la formación compleja sobre Cumplimiento de Exportaciones. Usa los avatares de AI de HeyGen para explicar claramente la Mecánica de Exportación.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para coordinadores de exportación y profesionales de logística, detallando el proceso de envío de datos a través del Sistema Automatizado de Exportación (AES) para presentaciones de Información Electrónica de Exportación (EEI). El vídeo debe adoptar un estilo visual técnico, de tutorial paso a paso, con capturas de pantalla simuladas, apoyado por una narración precisa y clara. Asegura la accesibilidad y comprensión generando subtítulos automáticos usando HeyGen.
Produce una guía completa de 2 minutos para equipos de ventas internacionales y gerentes de envíos, desmitificando las complejidades de los Incoterms y explicando la importancia de los Números de Clasificación Arancelaria Armonizada. La presentación visual debe ser un explicador atractivo con gráficos animados personalizados para ilustrar conceptos, con un tono de audio entusiasta pero informativo. Este vídeo puede ser creado de manera eficiente transformando un guion detallado en una narrativa visual con la función de texto a vídeo de HeyGen.
Diseña un vídeo introductorio de 45 segundos para nuevos empleados en departamentos de envíos internacionales, proporcionando una visión general concisa de la Mecánica de Exportación general y destacando la importancia de adherirse a los controles de exportación de EE.UU. La estética visual debe ser dinámica y rápida, incorporando metraje de archivo relevante de comercio global, con una voz enérgica y confiada guiando la narrativa. Utiliza la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para ensamblar rápidamente visuales atractivos.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Expande la Formación Global en Exportación.
Desarrolla rápidamente cursos completos de documentación de exportación para educar a una audiencia internacional más amplia sobre regulaciones comerciales complejas.
Aclara Regulaciones de Exportación Complejas.
Desmitifica los complejos requisitos de cumplimiento y licencias de exportación a través de explicaciones en vídeo claras, concisas y atractivas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación sobre exportación?
HeyGen agiliza el proceso de creación de Vídeos de Formación atractivos convirtiendo guiones en contenido de vídeo profesional con avatares de AI y voces en off. Esto reduce significativamente el tiempo y los recursos necesarios para crear vídeos de documentación de exportación para tu equipo.
¿Puede HeyGen ayudar a explicar temas complejos de Cumplimiento de Exportaciones?
Absolutamente, HeyGen permite a las empresas comunicar eficazmente temas complejos como el Cumplimiento de Exportaciones y los controles de exportación de EE.UU. a través de vídeos claros y comprensibles. Puedes usar la función de texto a vídeo de HeyGen y los avatares de AI para desglosar incluso las densas Regulaciones de Administración de Exportaciones en contenido atractivo.
¿Cuáles son los beneficios de usar HeyGen para explicar la Mecánica de Exportación?
HeyGen proporciona una manera consistente y eficiente de ilustrar la Mecánica de Exportación detallada, incluyendo conceptos como Incoterms o Números de Clasificación Arancelaria Armonizada. Aprovechando plantillas y controles de marca, puedes asegurar que todos tus vídeos instructivos sean claros, precisos y presentados uniformemente en toda tu organización.
¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos para Licencias de Exportación y documentos específicos?
HeyGen es altamente versátil, permitiéndote crear vídeos dirigidos a varios requisitos específicos, como ilustrar cómo manejar Licencias de Exportación, Información Electrónica de Exportación (EEI) o un ATA Carnet. Con escenas personalizables y opciones de subtítulos, HeyGen asegura que tu contenido sea preciso y fácil de entender para todas las audiencias.