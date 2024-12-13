Construye tu Marco de Experimentación con Facilidad

Crea vídeos claros para tu marco de experimentación, ayudando a los equipos de ingeniería y producto a interpretar resultados y obtener ideas accionables utilizando los avatares de AI de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Descubre estrategias para escalar la experimentación en toda tu organización, reuniendo eficazmente a los equipos de ingeniería y producto, en este dinámico clip de 45 segundos dirigido a líderes de ingeniería y directores de producto. Espera un estilo visual moderno y rápido que muestre flujos de trabajo colaborativos, con avatares de AI enérgicos para transmitir estrategias clave.
Prompt de Ejemplo 2
Domina el arte de realizar experimentos e interpretar resultados con precisión con este tutorial conciso de 30 segundos diseñado para analistas de datos y gestores de producto junior. El vídeo empleará un enfoque visual claro y paso a paso con una voz calmada e instructiva, asegurando la máxima comprensión, ayudado por los Subtítulos automáticos de HeyGen para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Emprende un viaje para convertirte en un experto en experimentación comprendiendo el proceso de experimentación de principio a fin en este vídeo perspicaz de 60 segundos, diseñado para futuros líderes de experimentación y estrategas de negocios. La narración visual será inspiradora y segura, impulsada por una voz convincente, aprovechando la generación avanzada de Voz en off de HeyGen para una entrega pulida.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo crear vídeos de marco de experimentación

Produce sin esfuerzo vídeos claros y atractivos para explicar tu marco de experimentación, compartir ideas y guiar a tus equipos a través de procesos complejos para escalar la experimentación.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Desarrolla un guion completo que describa tu marco de experimentación. Utiliza la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para convertir automáticamente tu contenido escrito en narración hablada, asegurando una comunicación precisa.
2
Step 2
Elige tu Presentador de AI
Selecciona un avatar de AI que mejor represente tu mensaje, tal vez una persona 'experta en experimentación', para entregar tu contenido. HeyGen ofrece una amplia gama de avatares de AI para dar vida a tus explicaciones.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Mejora tu vídeo con imágenes relevantes, gráficos o grabaciones de pantalla de tu programa de experimentación. Aplica el logotipo y los colores de tu organización utilizando los controles de Marca de HeyGen para un aspecto profesional y coherente.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Guía
Revisa tu vídeo final, asegurándote de que todos los puntos clave sobre la realización de experimentos estén claramente articulados. Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para preparar tu vídeo para varias plataformas y compartir tus valiosas ideas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Conceptos Complejos de Experimentación

.

Utiliza vídeos de AI para simplificar aspectos intrincados de los marcos de experimentación, haciéndolos fácilmente comprensibles para los equipos de ingeniería y producto.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen apoyar a los equipos en la realización de experimentos con contenido de vídeo?

HeyGen empodera a los equipos para crear rápidamente diversos activos de vídeo utilizando avatares de AI y funciones de texto a vídeo, lo que lo hace ideal para realizar experimentos con diferentes mensajes y visuales para obtener ideas accionables sobre el compromiso de la audiencia. Sus plantillas y controles de marca agilizan el proceso de creación para pruebas de contenido variadas.

¿Qué tipo de ideas accionables pueden generar los vídeos de HeyGen para campañas?

Al producir múltiples variaciones de vídeo rápidamente con la generación de voz en off y funciones de subtítulos de HeyGen, los mercadólogos pueden probar diferentes enfoques e interpretar resultados para obtener ideas accionables sobre las preferencias de la audiencia y la efectividad de la campaña, optimizando estrategias futuras.

¿Encaja HeyGen en un proceso de experimentación más amplio para la creación de vídeos?

Absolutamente. Las eficientes capacidades de avatares de AI y texto a vídeo de HeyGen permiten a los creadores integrar sin problemas la creación de contenido de vídeo en su proceso de experimentación. Esto facilita la creación rápida de prototipos e iteraciones, ayudando a los equipos a visualizar los resultados de diferentes direcciones creativas.

¿Cómo se benefician los equipos de ingeniería y producto al usar HeyGen?

Los equipos de ingeniería y producto pueden aprovechar HeyGen para crear eficientemente explicaciones en vídeo claras para actualizaciones de productos, tutoriales o comunicaciones internas. Utilizando texto a vídeo desde guiones y avatares de AI, pueden producir rápidamente contenido pulido sin necesidad de recursos extensos de producción de vídeo.

