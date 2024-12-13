Utilizar vídeo para las Revisiones de Negocios Ejecutivas con HeyGen hace que tus reuniones estratégicas sean más atractivas y memorables. Este enfoque ayuda a comunicar claramente el rendimiento, evaluar objetivos y alinearse en planes futuros, sirviendo en última instancia como una poderosa herramienta de retención para el éxito del cliente e identificando oportunidades de expansión.