Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo instructivo de 90 segundos para propietarios de pequeñas empresas y nuevos usuarios de software de gestión de eventos, explicando el proceso paso a paso de crear un vídeo de evento simple usando un creador de vídeos de eventos. Este tutorial debe contar con un estilo visual claro e instructivo con una voz en off articulada, haciendo uso de las diversas plantillas y escenas de HeyGen para estructurar la guía y asegurar que todos los pasos vitales estén cubiertos con subtítulos precisos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un sofisticado vídeo de 2 minutos destacando un evento para planificadores de eventos corporativos y organizadores de conferencias, enfocándose en encapsular la esencia de una gran reunión corporativa después del evento. El estilo visual y de audio debe ser profesional e inspirador, empleando el amplio soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para obtener imágenes de B-roll de alta calidad y utilizando la generación de voz en off para narrar los éxitos del evento, mejorando los esfuerzos generales de marketing de vídeo.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo dinámico de 45 segundos para redes sociales dirigido a gestores de redes sociales y gestores de comunidades, demostrando cómo reutilizar vídeos de eventos existentes para varias plataformas. Este prompt requiere un estilo visual vibrante y rápido con música de fondo de tendencia, destacando la función de redimensionamiento y exportación de proporciones de aspecto de HeyGen para adaptar el contenido sin problemas, mientras que los avatares de AI pueden introducir consejos rápidos para maximizar el alcance en diferentes canales.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Gestión de Eventos

Produce fácilmente vídeos promocionales de eventos profesionales, resúmenes y destacados utilizando herramientas intuitivas y funciones impulsadas por AI para un marketing de vídeo impactante.

1
Step 1
Elige tu Punto de Partida
Selecciona entre una variedad de plantillas de vídeo profesionales o introduce tu guion para aprovechar las capacidades de texto a vídeo de HeyGen. Esto proporciona una base rápida y eficiente para tu contenido de eventos.
2
Step 2
Personaliza y Marca tu Vídeo
Personaliza tu vídeo de evento integrando el logotipo y los colores de tu marca. Añade texto al vídeo para mensajes clave o incorpora avatares de AI para presentar información de manera dinámica, utilizando las robustas funciones de personalización de HeyGen.
3
Step 3
Mejora la Accesibilidad y el Compromiso
Mejora el alcance y la claridad de tus vídeos de eventos añadiendo fácilmente subtítulos. Esto asegura que tu mensaje sea accesible para una audiencia más amplia y efectivo incluso cuando se ve sin sonido.
4
Step 4
Exporta y Distribuye Ampliamente
Finaliza tu creación y exporta tu vídeo de evento en varios formatos de proporciones, optimizados para plataformas como redes sociales. Comparte tu contenido pulido a través de canales para maximizar la promoción e impacto de tu evento.

Casos de Uso

Mostrar Historias de Éxito de Eventos

Crea fácilmente vídeos de AI convincentes para resaltar eventos exitosos y experiencias positivas de los asistentes, generando confianza e interés futuro.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puedo crear vídeos de gestión de eventos de manera eficiente con HeyGen?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de gestión de eventos aprovechando los avatares de AI y la funcionalidad de texto a vídeo. Simplemente introduce tu guion, y el potente editor de vídeo en línea de HeyGen generará contenido atractivo con voces en off naturales, ahorrándote un tiempo significativo de producción.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos de eventos en HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia personalización para tus vídeos de eventos, permitiéndote añadir texto al vídeo, incorporar música al vídeo y aplicar los colores y logotipo únicos de tu marca con controles de branding. También puedes utilizar su biblioteca de medios para activos de stock y exportar en varios formatos de proporciones para diferentes plataformas.

¿Puede HeyGen ayudar con la adición de subtítulos y texto a vídeo para contenido de eventos?

¡Absolutamente! HeyGen facilita la adición de texto a vídeo para títulos, tercios inferiores o mensajes clave, y genera automáticamente subtítulos para todo tu contenido de eventos. Esto asegura que tus vídeos de eventos sean accesibles y atractivos para una audiencia más amplia en redes sociales.

¿Hay plantillas de vídeo en HeyGen para simplificar la creación de vídeos promocionales de eventos?

Sí, HeyGen ofrece una colección diversa de plantillas de vídeo profesionales diseñadas específicamente para diversas necesidades de eventos, incluyendo vídeos promocionales de eventos, vídeos destacados de eventos y vídeos de resumen de eventos. Estas plantillas aceleran tu flujo de trabajo y te ayudan a producir contenido de alta calidad rápidamente para redes sociales y otras plataformas.

