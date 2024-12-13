crea vídeos destacados de eventos que brillen

Aumenta el compromiso con resúmenes dinámicos de eventos utilizando edición impulsada por AI y potentes controles de marca.

394/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo atractivo de 30 segundos dirigido a plataformas de redes sociales, orientado a profesionales creativos e influencers. Enfócate en un ritmo visual acelerado con transiciones modernas y una banda sonora de moda e impactante. Aprovecha el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para asegurar que tu contenido cautivador se vea perfecto en todas las plataformas deseadas.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo conmovedor de 45 segundos que recapitule un evento para grupos comunitarios y negocios locales. Adopta un estilo visual cálido y acogedor con momentos auténticos y una música de fondo ligera y casual. Mejora la accesibilidad y el compromiso incorporando "Subtítulos/captions" de HeyGen para un mayor alcance y comunicación más clara.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo futurista de 50 segundos que destaque una conferencia virtual, específicamente dirigido a empresas tecnológicas y educadores en línea. Emplea una estética visual limpia e informativa con música de fondo synth-wave, dándole un toque moderno y profesional. Da vida a tus ponentes virtuales con los "Avatares AI" de HeyGen para crear una experiencia verdaderamente inmersiva.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona la creación de vídeos destacados de eventos

Transforma sin esfuerzo tus grabaciones de eventos en vídeos destacados atractivos y sizzle reels utilizando las herramientas intuitivas y características impulsadas por AI de HeyGen.

1
Step 1
Sube tus grabaciones de eventos
Comienza importando todos tus vídeos e imágenes crudas del evento en la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen. Esta es la base para compilar tu memorable resumen del evento.
2
Step 2
Selecciona una plantilla y recorta
Elige entre una variedad de plantillas y escenas profesionales para estructurar rápidamente tu vídeo destacado. Usa las herramientas de recorte para enfocarte en momentos clave y crear un flujo dinámico.
3
Step 3
Añade branding y música
Personaliza tu vídeo destacado aplicando los colores y el logotipo de tu marca utilizando los controles de marca. Mejora la experiencia con música de fondo atractiva o una locución personalizada generada con AI.
4
Step 4
Exporta y comparte tu sizzle reel
Una vez que tu vídeo destacado esté perfecto, utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para prepararlo para varias plataformas de redes sociales. Comparte tu impactante sizzle reel con tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce vídeos destacados inspiradores

.

Crea vídeos poderosos y motivacionales a partir de los momentos destacados de eventos para inspirar y elevar a tu audiencia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos destacados de eventos de manera efectiva?

HeyGen te permite crear vídeos destacados de eventos atractivos con facilidad, aprovechando la AI para simplificar el proceso. Utiliza nuestras plantillas profesionales y herramientas de edición de vídeo intuitivas para transformar tus grabaciones en resúmenes de eventos atractivos de manera rápida y eficiente.

¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos destacados eficiente para sizzle reels?

HeyGen se destaca como un creador de vídeos destacados eficiente gracias a sus características impulsadas por AI y su extensa biblioteca de plantillas, perfectas para crear sizzle reels dinámicos. Añade transiciones fácilmente, realiza cortes precisos e integra música de stock libre de derechos para producir vídeos de alto impacto en minutos.

¿Puedo aplicar branding a mis vídeos destacados usando HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece robustos controles de marca que te permiten personalizar tus vídeos destacados con el logotipo de tu empresa y paletas de colores específicas. Esto asegura una identidad de marca consistente en todo tu contenido de postproducción.

¿Cómo exporto y comparto mis vídeos destacados terminados desde HeyGen?

Después de crear tus vídeos destacados, HeyGen proporciona opciones fluidas para exportar y compartir tu contenido en varios formatos de relación de aspecto. Puedes optimizar y distribuir fácilmente tus vídeos en diferentes plataformas de redes sociales directamente desde la plataforma.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo