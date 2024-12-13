Crea Vídeos de Respuesta a Crisis de Eventos Rápida y Efectivamente
Aprovecha los avatares de AI para una comunicación de crisis rápida, asegurando que tu equipo esté preparado con vídeos atractivos y mensajes preaprobados.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un anuncio de plan de comunicación de crisis urgente de 45 segundos para planificadores de eventos y equipos de comunicación corporativa. Este vídeo debe adoptar un estilo de audio calmado pero tranquilizador, utilizando gráficos limpios y superposiciones de texto generadas a partir de plantillas y escenas para difundir rápidamente plantillas de mensajes preaprobados como parte de una respuesta inmediata.
Produce un vídeo analítico de 1,5 minutos para gerentes operativos y equipos de evaluación de riesgos, explicando protocolos complejos de monitoreo y respuesta para evaluaciones de riesgos. El vídeo debe mantener un estilo de audio informativo y sereno, incorporando elementos de visualización de datos y asegurando accesibilidad con subtítulos/captions precisos.
Diseña un vídeo conciso de 30 segundos orientado a la acción para el personal de eventos in situ y especialistas en comunicación, describiendo procedimientos operativos rápidos para la comunicación multicanal durante un incidente. El estilo visual debe ser dinámico con cortes rápidos, acompañado de una voz enérgica y clara, y optimizado para varias plataformas utilizando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación en Preparación para Crisis.
Aumenta el compromiso y la retención para la formación crítica en preparación para emergencias y simulaciones de crisis utilizando vídeo potenciado por AI.
Escala la Formación en Comunicación de Crisis.
Crea y distribuye rápidamente cursos completos de comunicación de crisis a una audiencia global, asegurando una comprensión generalizada.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen acelerar la creación de vídeos de respuesta a crisis de eventos?
HeyGen utiliza avatares avanzados de AI y generación de Texto a Vídeo para producir rápidamente vídeos esenciales de respuesta a crisis de eventos a partir de tu guion. Esta capacidad asegura que las organizaciones puedan distribuir mensajes críticos y preaprobados de manera eficiente y efectiva durante una crisis de evento inesperada.
¿Ofrece HeyGen opciones de personalización y multilingües para planes de comunicación de crisis?
Sí, HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logo y colores de marca para una comunicación de crisis consistente. Sus potentes opciones multilingües, junto con voces en off de AI y la capacidad de traducir vídeos, aseguran que tu mensaje llegue a una audiencia global diversa sin problemas.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para desarrollar vídeos de formación en preparación para emergencias?
HeyGen ofrece características técnicas clave como avatares de AI realistas, funcionalidad de Texto a Vídeo y generación automática de subtítulos, ideales para crear Vídeos de Formación de AI atractivos para la preparación para emergencias. Estas herramientas ayudan a crear formación y simulaciones completas, reforzando tu estrategia de gestión de crisis.
¿Cómo asegura HeyGen una amplia accesibilidad y un rápido despliegue para vídeos críticos de respuesta a crisis?
HeyGen mejora la accesibilidad proporcionando generación automática de subtítulos y la capacidad de traducir vídeos a varios idiomas, asegurando un mayor alcance para tu comunicación de crisis. Esto facilita un rápido despliegue a través de plataformas de comunicación multicanal, entregando información vital de manera rápida y clara a todos los interesados.