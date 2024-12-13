Crea Vídeos de Rutas de Evacuación con AI

Produce fácilmente vídeos vitales del Plan de Evacuación de Oficina con Texto a vídeo desde guion, asegurando instrucciones de seguridad claras y consistentes para todos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo atractivo de 45 segundos que ilustre simulacros de emergencia escolar, dirigido al personal y estudiantes de la escuela con gráficos animados y fáciles de entender y una voz en off constante e informativa. Aprovecha la función de escenas personalizables de HeyGen para representar con precisión diversos entornos escolares y rutas de evacuación específicas, haciendo que la formación sea altamente relevante e impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 30 segundos sobre seguridad en eventos públicos, diseñado para asistentes de eventos de diversos orígenes, con contenido dinámico y visualmente atractivo y una narración urgente pero clara. Este mensaje impactante utilizará eficazmente la generación de voz en off de HeyGen para ofrecer narraciones multilingües, asegurando que la información crítica sobre rutas de evacuación llegue a todos.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo detallado de 90 segundos centrado en la formación en instalaciones sanitarias para el personal y los visitantes, presentando visuales altamente organizados con una voz calmada y autoritaria para explicar vídeos críticos del plan de evacuación. Emplea las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente recorridos completos y precisos de planos de planta, vitales para la preparación ante emergencias.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Rutas de Evacuación

Produce rápidamente vídeos de formación en seguridad completos para cualquier instalación, asegurando una comunicación clara y preparación en emergencias.

1
Step 1
Crea tu Guion de Evacuación
Redacta un guion claro y preciso del producto que detalle cada paso de los procedimientos de seguridad de tu instalación. Este guion formará la base para generar tus precisos "vídeos del plan de evacuación" utilizando la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen.
2
Step 2
Diseña tu Ruta de Evacuación
Mapea visualmente tus rutas de seguridad utilizando "escenas personalizables" para replicar el diseño de tu edificio. Integra indicadores y caminos para marcar claramente los puntos de salida y las áreas de reunión, proporcionando una guía sencilla.
3
Step 3
Añade Narración y Visuales de AI
Mejora la claridad y el compromiso integrando un "avatar de AI" para presentar las instrucciones de evacuación. Este presentador humanoide asegura que la información crítica se transmita de manera efectiva a tu audiencia.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Formación
Finaliza tus "vídeos de formación en seguridad" optimizando su formato utilizando la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen. Esto asegura que tus guías de evacuación estén listas para su despliegue a través de varios canales de comunicación interna.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Procedimientos de Seguridad Complejos

Transforma protocolos de evacuación intrincados en vídeos claros y fáciles de entender, mejorando significativamente la comprensión para audiencias diversas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos convincentes de rutas de evacuación?

HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de rutas de evacuación a partir de un guion, utilizando avanzados avatares de AI y escenas personalizables para hacer que los vídeos de formación en seguridad complejos sean atractivos para cualquier audiencia. Esto simplifica el proceso de desarrollar guías visuales cruciales.

¿Puedo personalizar el aspecto y la sensación de mis vídeos del plan de evacuación usando HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece extensas escenas personalizables y controles de marca, asegurando que tus vídeos del plan de evacuación mantengan un aspecto profesional y uniforme, consistente con las directrices de tu organización. Esto es ideal para la formación en seguridad corporativa, simulacros de emergencia escolar y otros requisitos específicos.

¿Qué características ofrece HeyGen para hacer que los vídeos de evacuación sean accesibles y listos para múltiples audiencias?

HeyGen te permite mejorar tus vídeos de formación en seguridad con narraciones multilingües y diversos avatares de AI, asegurando que la información crítica del Plan de Evacuación de Oficina se comunique de manera efectiva y sea comprendida por diversas audiencias en varias instalaciones. Los subtítulos y las leyendas aumentan aún más la accesibilidad.

¿Es HeyGen un generador de texto a vídeo para crear planes de evacuación desde cero?

HeyGen es un potente generador de texto a vídeo diseñado para capacitar a los usuarios a crear vídeos de planes de evacuación de alta calidad directamente desde la entrada de texto. Integra características como avatares de AI y escenas personalizables para transformar guiones en comunicaciones de seguridad impactantes de manera eficiente.

