Crea Vídeos de Formación en Ética Fácilmente con IA

Ahorra tiempo y reduce costos para los equipos de RRHH y L&D transformando guiones en vídeos de formación ética profesional usando texto a vídeo.

300/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de formación de 45 segundos para los miembros del equipo actual, ilustrando escenarios comunes en la formación sobre normativas y cumplimiento. El estilo visual debe ser interactivo y dinámico, utilizando avatares de IA para representar dilemas éticos y sus resoluciones.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo conciso de 30 segundos sobre ética y formación en cumplimiento dirigido a empleados que manejan datos sensibles, enfatizando la importancia de una formación ética efectiva. El estilo debe ser moderno y directo, aprovechando la conversión de texto a vídeo desde el guion para actualizaciones rápidas de contenido.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña una pieza educativa de 60 segundos para equipos de RRHH y L&D, inspirándolos a desarrollar formación ética que fomente una cultura ética sólida. Este vídeo debe presentar una estética profesional basada en plantillas para demostrar la facilidad de producción y la coherencia de marca a través de varias plantillas y escenas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación en Ética

Desarrolla rápidamente vídeos de formación en ética y cumplimiento completos y atractivos para tus empleados usando herramientas de creación de vídeos con IA.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de formación en ética. Nuestra plataforma utiliza tu guion para impulsar el proceso de generación de texto a vídeo desde el guion.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA y Escena
Da vida a tu mensaje eligiendo entre una diversa selección de avatares de IA y plantillas profesionales para representar tu contenido de formación.
3
Step 3
Genera la Voz en Off y Refina
Produce una narración clara y profesional con generación avanzada de voz en off y añade fácilmente subtítulos para mejorar la accesibilidad para todos los empleados.
4
Step 4
Exporta y Despliega la Formación
Utiliza el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones para preparar tu vídeo de formación para cualquier plataforma, asegurando una entrega eficiente de la educación vital para los empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira y eleva a las audiencias con vídeos motivacionales

.

Cultiva una cultura ética sólida produciendo vídeos convincentes que motiven a los empleados hacia una conducta responsable.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación en ética?

HeyGen hace que la creación de vídeos de formación en ética sea sencilla al transformar guiones en contenido atractivo con avatares de IA realistas y voces en off profesionales de IA. Su plataforma intuitiva de creación de vídeos con IA y plantillas listas para usar permiten a los equipos producir materiales educativos de alta calidad de manera eficiente.

¿Qué características ofrece HeyGen para vídeos de formación en ética y cumplimiento atractivos?

Para vídeos de formación en ética y cumplimiento impactantes, HeyGen proporciona avatares de IA realistas que transmiten su mensaje con claridad. Puedes mejorar el compromiso con subtítulos automáticos e integrar los elementos de tu marca para crear una experiencia de aprendizaje consistente y efectiva para todos los empleados.

¿Pueden los equipos de RRHH y L&D desarrollar eficientemente formación ética para empleados usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen es un creador de vídeos de formación en ética ideal para los equipos de RRHH y L&D que buscan desarrollar formación ética para empleados de manera rápida y rentable. Su proceso simplificado ayuda a crear formación vital en normativas y cumplimiento, apoyando iniciativas de formación remota con facilidad.

¿Qué opciones de marca están disponibles al crear vídeos de ética laboral con HeyGen?

HeyGen permite un control extenso de la marca, asegurando que tus vídeos de ética laboral se alineen con la identidad de tu empresa. Puedes aplicar fácilmente tu logotipo, colores de marca y usar tus propios medios de la biblioteca para personalizar plantillas con un aspecto profesional y coherente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo