Crea Vídeos de Concienciación sobre la Línea Ética con AI
Simplifica la formación en ética y aumenta la participación de los empleados con avatares de AI que crean vídeos de ética en el lugar de trabajo convincentes.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de 90 segundos sobre ética y cumplimiento para gerentes y nuevos empleados, presentando escenarios realistas donde se debe utilizar la línea ética. Emplea un enfoque visual basado en escenarios con una narración calmada e instructiva. El vídeo debe generarse eficientemente utilizando la función de Texto a Vídeo de HeyGen para crear guiones personalizables para cada ejemplo.
Produce un vídeo conciso de 1 minuto diseñado para simplificar la formación en ética abordando preocupaciones comunes de los empleados sobre la denuncia de irregularidades, como el anonimato y el proceso. El estilo visual y de audio debe ser amigable y accesible, adoptando un formato de preguntas y respuestas para tranquilizar a la audiencia. Utiliza la generación de narraciones de HeyGen para asegurar un tono de apoyo y consistente a lo largo del vídeo, haciendo accesible la información compleja.
Crea un poderoso vídeo de 2 minutos para toda la organización, reforzando el compromiso inquebrantable de la empresa con la conducta ética y fomentando una cultura de 'hablar abiertamente', lo cual es crucial para programas de formación efectivos. El vídeo debe contar con un estilo visual motivador, incorporando imágenes de alta calidad de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, acompañado de un mensaje de audio inspirador desarrollado para que los equipos de RRHH lo distribuyan ampliamente.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Cursos Completos de Ética y Cumplimiento.
Desarrolla vídeos extensos de concienciación sobre la línea ética y programas de formación, alcanzando fácilmente a todos los empleados con contenido personalizable y en múltiples idiomas.
Mejora la Participación en la Formación Ética de los Empleados.
Aprovecha los avatares de AI y el Texto a Vídeo para crear vídeos dinámicos de ética y cumplimiento, mejorando significativamente la participación y retención de los empleados en programas de formación críticos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la producción de vídeos de ética y cumplimiento?
HeyGen actúa como un potente Generador de Texto a Vídeo, permitiendo a los usuarios transformar fácilmente guiones en vídeos de ética y cumplimiento atractivos. Nuestros avatares de AI realistas transmiten tu mensaje con consistencia y profesionalismo, simplificando temas complejos para los empleados.
¿Ofrece HeyGen subtítulos automáticos y soporte multilingüe para vídeos de concienciación sobre la línea ética?
Sí, HeyGen cuenta con un Generador de Subtítulos de AI que añade automáticamente subtítulos a tus vídeos de concienciación sobre la línea ética, mejorando la accesibilidad. También puedes generar narraciones de AI en varios idiomas para personalizar y localizar tu contenido para una fuerza laboral global.
¿Qué herramientas ofrece HeyGen para crear vídeos consistentes de concienciación sobre la línea ética?
La función de Plantillas de Vídeo de HeyGen incluye diseños específicos para vídeos de concienciación sobre la línea ética, permitiendo una creación de contenido rápida y consistente. Puedes personalizar fácilmente los guiones e integrar los logotipos y colores de tu marca para mantener una Marca Consistente en todas las comunicaciones.
¿Puede HeyGen ayudar a los equipos de RRHH con la formación en ética y la participación de los empleados?
Los equipos de RRHH pueden usar HeyGen para crear vídeos de comunicación atractivos y de formato corto (por ejemplo, vídeos de 1-2 minutos) que simplifican la formación en ética y mejoran la participación de los empleados. Este enfoque asegura que los mensajes críticos sean fácilmente comprensibles y memorables, fomentando una cultura de hablar abiertamente más fuerte.