Crea Vídeos de Ética y Conducta con Facilidad

Optimiza tu formación en ética y asegura el cumplimiento con vídeos profesionales, fácilmente generados desde guion usando IA.

461/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 60 segundos sobre cumplimiento para gerentes de nivel medio, explicando políticas críticas del lugar de trabajo en relación con la privacidad de datos. Este vídeo requiere una presentación visual formal pero atractiva, con texto profesional en pantalla destacando las regulaciones clave, y debe utilizar la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para asegurar un mensaje preciso y consistente en todos los módulos.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo dinámico de 30 segundos sobre ética y conducta dirigido a reforzar una cultura ética entre todo el personal existente, sirviendo como un recordatorio trimestral rápido. El enfoque visual debe ser moderno y optimista, utilizando cortes rápidos y visuales impactantes para transmitir un cambio de comportamiento positivo, fácilmente logrado seleccionando entre las diversas plantillas y escenas de HeyGen para un despliegue rápido.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de formación de 55 segundos sobre ética y cumplimiento para el departamento de ventas, ilustrando un escenario común de conflicto de intereses y los pasos adecuados para su resolución. Emplea un estilo visual narrativo que utilice entornos de oficina reconocibles e interacciones claras entre personajes, mejorado por la generación de voz en off profesional en HeyGen para guiar a los espectadores a través de dilemas éticos complejos con claridad y empatía.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Ética y Conducta

Elabora vídeos de formación en ética atractivos y conformes sin esfuerzo para fomentar una cultura ética y asegurar la comprensión de los empleados sobre las políticas del lugar de trabajo.

1
Step 1
Crea desde una Plantilla
Inicia tu vídeo de formación en ética y cumplimiento con una plantilla profesional. Personaliza fácilmente las escenas para alinearlas con tus políticas del lugar de trabajo y directrices éticas específicas.
2
Step 2
Añade tu Guion y Avatares
Introduce tu guion de ética y conducta. Selecciona entre varios avatares de IA para presentar tu contenido, asegurando una entrega consistente y profesional de los mensajes clave.
3
Step 3
Genera tu Voz en Off
Genera instantáneamente voces en off realistas desde tu guion usando la avanzada generación de voz en off de HeyGen. Esto asegura una comunicación clara y consistente de tus directrices éticas.
4
Step 4
Aplica Marca y Exporta
Personaliza tu vídeo con controles de marca, añadiendo el logo y colores de tu empresa. Luego, exporta tu vídeo de formación en ética y cumplimiento terminado en varios formatos para una fácil distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica la Educación de Políticas Complejas

.

Transforma políticas laborales intrincadas y directrices éticas en contenido de vídeo claro y digerible para mejorar la comprensión y adherencia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puedo crear rápidamente vídeos atractivos de formación en ética y cumplimiento?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos profesionales de formación en ética y cumplimiento. Puedes aprovechar los avatares de IA y personalizar plantillas predefinidas para producir eficientemente vídeos corporativos de cumplimiento que resuenen con tus empleados.

¿Cuáles son los beneficios de usar HeyGen para la formación en ética de los empleados?

HeyGen ayuda a fomentar una cultura ética haciendo que la formación en cumplimiento sea más accesible y atractiva. Con capacidades de texto a vídeo y avatares de IA realistas, puedes ofrecer vídeos de formación efectivos que impulsen el cambio de comportamiento y comuniquen claramente las políticas del lugar de trabajo.

¿Puede HeyGen soportar varios elementos necesarios para vídeos de cumplimiento completos?

Absolutamente. HeyGen proporciona características como generación de voz en off, controles de marca personalizados y la capacidad de crear vídeos guionizados, asegurando que tus vídeos de cumplimiento cumplan con requisitos específicos. Esto ayuda a ofrecer formación en ética y cumplimiento consistente y de alta calidad.

¿Cómo facilita HeyGen la ampliación de nuestra formación corporativa en cumplimiento?

HeyGen permite a las organizaciones producir eficientemente un gran volumen de vídeos de formación con calidad consistente. Al utilizar avatares de IA y una extensa biblioteca de medios, puedes actualizar y distribuir fácilmente vídeos de cumplimiento en toda tu fuerza laboral, apoyando las necesidades continuas de formación de los empleados.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo