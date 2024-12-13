Crea Vídeos de Ética y Conducta con Facilidad
Optimiza tu formación en ética y asegura el cumplimiento con vídeos profesionales, fácilmente generados desde guion usando IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de 60 segundos sobre cumplimiento para gerentes de nivel medio, explicando políticas críticas del lugar de trabajo en relación con la privacidad de datos. Este vídeo requiere una presentación visual formal pero atractiva, con texto profesional en pantalla destacando las regulaciones clave, y debe utilizar la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para asegurar un mensaje preciso y consistente en todos los módulos.
Crea un vídeo dinámico de 30 segundos sobre ética y conducta dirigido a reforzar una cultura ética entre todo el personal existente, sirviendo como un recordatorio trimestral rápido. El enfoque visual debe ser moderno y optimista, utilizando cortes rápidos y visuales impactantes para transmitir un cambio de comportamiento positivo, fácilmente logrado seleccionando entre las diversas plantillas y escenas de HeyGen para un despliegue rápido.
Diseña un vídeo de formación de 55 segundos sobre ética y cumplimiento para el departamento de ventas, ilustrando un escenario común de conflicto de intereses y los pasos adecuados para su resolución. Emplea un estilo visual narrativo que utilice entornos de oficina reconocibles e interacciones claras entre personajes, mejorado por la generación de voz en off profesional en HeyGen para guiar a los espectadores a través de dilemas éticos complejos con claridad y empatía.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación.
Incrementa la participación y retención de los aprendices para la formación crítica en ética y cumplimiento a través de vídeos atractivos de IA.
Expande el Alcance y Eficiencia de la Formación.
Produce rápidamente una amplia gama de vídeos de ética y conducta, asegurando que todos los empleados reciban una formación consistente y de alta calidad a nivel global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puedo crear rápidamente vídeos atractivos de formación en ética y cumplimiento?
HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos profesionales de formación en ética y cumplimiento. Puedes aprovechar los avatares de IA y personalizar plantillas predefinidas para producir eficientemente vídeos corporativos de cumplimiento que resuenen con tus empleados.
¿Cuáles son los beneficios de usar HeyGen para la formación en ética de los empleados?
HeyGen ayuda a fomentar una cultura ética haciendo que la formación en cumplimiento sea más accesible y atractiva. Con capacidades de texto a vídeo y avatares de IA realistas, puedes ofrecer vídeos de formación efectivos que impulsen el cambio de comportamiento y comuniquen claramente las políticas del lugar de trabajo.
¿Puede HeyGen soportar varios elementos necesarios para vídeos de cumplimiento completos?
Absolutamente. HeyGen proporciona características como generación de voz en off, controles de marca personalizados y la capacidad de crear vídeos guionizados, asegurando que tus vídeos de cumplimiento cumplan con requisitos específicos. Esto ayuda a ofrecer formación en ética y cumplimiento consistente y de alta calidad.
¿Cómo facilita HeyGen la ampliación de nuestra formación corporativa en cumplimiento?
HeyGen permite a las organizaciones producir eficientemente un gran volumen de vídeos de formación con calidad consistente. Al utilizar avatares de IA y una extensa biblioteca de medios, puedes actualizar y distribuir fácilmente vídeos de cumplimiento en toda tu fuerza laboral, apoyando las necesidades continuas de formación de los empleados.