Crea Vídeos de Obtención Ética que Generen Confianza

Muestra tu compromiso con la obtención responsable y la transparencia aprovechando los avatares de AI de HeyGen para contenido de vídeo atractivo y profesional.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un breve vídeo explicativo animado de 30 segundos dirigido a nuevos clientes, desmitificando lo que realmente significa la obtención responsable y destacando la transparencia de una empresa en sus prácticas éticas. El estilo visual y de audio debe ser limpio, moderno y basado en infografías, utilizando colores brillantes y una narración clara y concisa. Emplea los avatares de AI de HeyGen para presentar la información de manera atractiva y coherente a lo largo del vídeo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un mini-documental de 60 segundos para socios B2B e inversores, ilustrando una asociación sostenible exitosa con un proveedor clave y demostrando el impacto positivo de las prácticas éticas. El vídeo debe tener un tono profesional e inspirador con visuales cinematográficos de alta calidad, intercalados con visualizaciones de datos y entrevistas a expertos, respaldado por una voz en off autoritaria. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para añadir una narración pulida que mejore la credibilidad del mensaje.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de llamada a la acción de 30 segundos para jóvenes consumidores socialmente conscientes, animándolos a apoyar marcas dedicadas a la sostenibilidad y producción ética. El estilo visual debe ser dinámico y visualmente impactante con cortes rápidos, imágenes vibrantes y superposiciones de texto impactantes, acompañado de una banda sonora moderna y animada. Asegura la accesibilidad y maximiza el impacto, incluso en silencio, utilizando la función de Subtítulos/captions de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Obtención Ética

Produce fácilmente vídeos impactantes que demuestren tu compromiso con prácticas éticas y transparencia en tu cadena de suministro utilizando las herramientas de AI de HeyGen.

Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo tu narrativa detallando tus iniciativas de obtención ética. Luego, selecciona un "avatar de AI" para ser tu presentador, dando vida a tu mensaje con una presencia profesional en pantalla.
Step 2
Selecciona una Plantilla
Elige entre "plantillas de vídeo impulsadas por AI" diseñadas para comunicaciones corporativas o crea tu vídeo desde un lienzo en blanco. Estas plantillas proporcionan una base sólida para transmitir rápidamente tu mensaje.
Step 3
Aplica Visuales y Branding
Personaliza tu vídeo con "controles de branding (logo, colores)" para mantener una identidad corporativa consistente. Integra visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock para comunicar poderosamente tu compromiso con la "narración" sobre prácticas éticas.
Step 4
Genera y Comparte
Genera automáticamente "voz en off" a partir de tu guion utilizando diversas voces de AI. Luego, añade fácilmente "subtítulos/captions" para asegurar la accesibilidad y claridad para tu audiencia, comunicando efectivamente tus prácticas éticas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Iniciativas de Obtención Responsable

Produce vídeos atractivos para destacar el compromiso de tu marca con la obtención responsable y las asociaciones sostenibles, generando confianza con los interesados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos impactantes sobre obtención ética?

HeyGen simplifica la creación de vídeos impactantes sobre obtención ética transformando tu guion en contenido atractivo. Utiliza las potentes herramientas de AI de HeyGen y las plantillas de vídeo impulsadas por AI para contar la historia única de tu marca sobre asociaciones sostenibles y obtención responsable con facilidad.

¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar la transparencia en la narración de sostenibilidad?

Los Avatares de AI y el Actor de Voz de AI de HeyGen pueden representar auténticamente tu marca, aportando claridad y transparencia a tu narración de sostenibilidad. Mejora aún más la accesibilidad y comprensión con el Generador de Subtítulos de AI integrado para todo tu contenido sobre prácticas éticas.

¿Puedo usar las plantillas de HeyGen para producir vídeos únicos sobre prácticas éticas?

Absolutamente. HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de vídeo impulsadas por AI que puedes personalizar para reflejar tus prácticas éticas específicas e identidad de marca. Esto permite la creación de vídeos personalizados y una narración de marca sólida en torno a tu compromiso con la sostenibilidad.

¿Por qué elegir HeyGen para crear vídeos atractivos sobre obtención responsable?

HeyGen es la herramienta de AI ideal para crear vídeos atractivos sobre obtención responsable porque combina la generación intuitiva de Texto a vídeo con Avatares de AI realistas. Esta poderosa combinación permite la producción eficiente de contenido de vídeo de alta calidad que comunica efectivamente tu compromiso con la obtención ética.

