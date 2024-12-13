Crea Vídeos de Formación ESG con Avatares de IA Fácilmente
Diseña módulos de microaprendizaje que resuenen. Aprovecha los avatares de IA para ofrecer contenido de formación ESG de marca y multilingüe para mejorar la comunicación corporativa.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo explicativo convincente de 45 segundos que muestre las últimas iniciativas ESG de tu empresa, como la reducción de residuos o la participación comunitaria. Dirige este vídeo a los empleados existentes y a las partes interesadas internas, empleando un estilo profesional y visualmente rico con música de fondo motivadora, utilizando el amplio soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para integrar imágenes relevantes y generar una locución clara para una comunicación corporativa sólida.
Para gerentes y líderes de equipo, se necesita un vídeo de formación informativo de 90 segundos para detallar las actualizaciones recientes de la política ESG de tu empresa o las regulaciones de cumplimiento. El estilo visual debe ser limpio y explicativo, incorporando texto y gráficos en pantalla, con un avatar de IA autoritario que proporcione una guía clara. Asegura una retención óptima del conocimiento utilizando la función de subtítulos/captions de HeyGen para apoyar la información detallada.
Produce un dinámico vídeo de llamada a la acción de 30 segundos que inspire a todos los empleados a participar en un próximo programa ESG de toda la empresa o evento de voluntariado. Este vídeo debe ser rápido y motivador, utilizando las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para ensamblar rápidamente visuales impactantes, asegurando un amplio alcance y compromiso mediante el uso de su redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Amplía el Alcance de la Formación con Creación de Cursos Escalable.
Produce numerosos vídeos de formación ESG rápidamente para educar eficazmente a una fuerza laboral global.
Mejora el Compromiso de los Empleados en la Formación.
Mejora la retención de conocimiento y la participación de los aprendices en los módulos ESG a través de contenido de vídeo interactivo impulsado por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación ESG para mi organización?
El Generador de Vídeos de IA de HeyGen simplifica significativamente el proceso de creación de vídeos de formación ESG atractivos. Transforma tus guiones en contenido de vídeo pulido utilizando avatares de IA y locuciones profesionales, reduciendo el tiempo y esfuerzo de producción.
¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para contenido ESG de marca y comunicación corporativa?
HeyGen proporciona herramientas creativas robustas, incluyendo escenas personalizables y escenas de marca, permitiéndote integrar el logo y los colores de tu empresa. Esto asegura que tus vídeos de formación ESG se alineen perfectamente con tu estrategia de comunicación corporativa e identidad de marca.
¿Puede HeyGen mejorar la retención de conocimiento y el compromiso de los empleados con módulos de microaprendizaje?
Absolutamente, HeyGen está diseñado para aumentar la retención de conocimiento y el compromiso de los empleados. Nuestros Portavoces de IA, combinados con características como locuciones multilingües y subtítulos, hacen que los módulos de microaprendizaje sean más dinámicos y accesibles para todos los empleados.
¿Cómo funciona la función de texto a vídeo de HeyGen para generar vídeos explicativos sobre temas ESG?
HeyGen utiliza tecnología avanzada de texto a vídeo, permitiéndote convertir cualquier guion escrito en vídeos explicativos ESG atractivos. Simplemente introduce tu texto, y HeyGen generará contenido de vídeo profesional completo con avatares de IA, locuciones y elementos visuales automáticamente.