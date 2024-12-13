Crea Vídeos de Informes ESG con la Simplicidad de la IA

Involucra a las partes interesadas con narraciones digitales atractivas. Transforma fácilmente tus datos ESG en vídeos cautivadores usando avatares de IA.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo dinámico de 30 segundos para redes sociales, dirigido al público general y empleados internos, que transforme datos complejos de ESG en ideas fácilmente comprensibles. Utiliza plantillas y escenas vibrantes para presentar visualizaciones de datos atractivas, asegurando un estilo moderno y visualmente atractivo con música de fondo optimista y positiva para comunicar efectivamente el contenido clave de ESG en redes sociales.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo informativo de 45 segundos específicamente para equipos internos y socios potenciales, detallando una nueva iniciativa ambiental. Este vídeo debe aprovechar la función de texto a vídeo desde el guion para explicar claramente los objetivos del proyecto, incorporando gráficos animados para ilustrar el progreso y el impacto, manteniendo un estilo claro, conciso y visualmente rico con música de fondo calmada y explicativa mientras creamos vídeos de informes ESG.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo auténtico de informe ESG de 50 segundos, dirigido a miembros de la comunidad y consumidores conscientes, integrando testimonios en vídeo genuinos que compartan historias personales de cambio positivo. Emplea generación de voz en off natural para añadir calidez y autenticidad, creando un estilo visual y auditivo inspirador y conmovedor con música suave y edificante para fomentar la confianza y el compromiso.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Informes ESG

Transforma tus datos de sostenibilidad en narrativas de vídeo atractivas para involucrar a las partes interesadas y comunicar claramente tu impacto ambiental, social y de gobernanza.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza delineando tu narrativa ESG. Usa nuestra potente función de texto a vídeo desde el guion para convertir instantáneamente tus informes detallados y puntos de datos en un guion listo para vídeo, formando la base de tu narración digital.
2
Step 2
Selecciona Elementos Visuales
Mejora tu mensaje con visuales profesionales. Elige entre una variedad de plantillas y escenas diseñadas para comunicación corporativa, asegurando que tu vídeo de informe de sostenibilidad corporativa sea visualmente atractivo y fácil de entender para tu audiencia.
3
Step 3
Añade la Voz de Tu Marca
Personaliza tu informe con un toque profesional. Utiliza nuestra avanzada generación de voz en off para añadir audio claro y consistente, asegurando que tus vídeos de informes ESG resuenen auténticamente con las partes interesadas internas y externas.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Prepara tu vídeo para cualquier plataforma. Con el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones, adapta fácilmente tu vídeo de informe ESG para presentaciones, redes sociales o tu sitio web, alcanzando efectivamente a todas tus partes interesadas previstas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Comunicación Interna de ESG

Mejora la comunicación interna y la formación sobre iniciativas ESG, aumentando la comprensión y el compromiso de los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de informes ESG atractivos?

HeyGen te permite producir vídeos de informes ESG profesionales transformando tu guion en contenido de vídeo dinámico con avatares de IA y personalización de marca. Esto potencia la narración digital efectiva para tu vídeo de informe de sostenibilidad corporativa.

¿Puede HeyGen mejorar el atractivo visual de mi vídeo de informe de sostenibilidad corporativa?

Absolutamente, HeyGen ofrece una gama de plantillas y escenas personalizables para incorporar visualización de datos sin problemas en tu vídeo de informe de sostenibilidad corporativa. Esto ayuda a transformar datos complejos en informes ESG animados y atractivos para tus partes interesadas.

¿Cuáles son las posibilidades creativas para el contenido de ESG en redes sociales con HeyGen?

HeyGen proporciona herramientas flexibles para generar contenido dinámico de ESG en redes sociales, utilizando características como la generación de voz en off y avatares de IA. Puedes crear vídeos cortos e impactantes para comunicar tus esfuerzos de sostenibilidad de manera efectiva en todas las plataformas.

¿Simplifica HeyGen el proceso de producción de vídeos de sostenibilidad de alta calidad?

Sí, HeyGen simplifica la creación de vídeos, permitiendo a cualquiera producir vídeos de sostenibilidad de alta calidad sin habilidades técnicas extensas. Su interfaz intuitiva y la funcionalidad de texto a vídeo desde el guion hacen que la narración digital sea accesible, permitiéndote centrarte en tu mensaje.

