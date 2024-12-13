Crear Vídeos de Marco de Escalamiento: Simplifica la Gestión de Crisis

Optimiza la formación en gestión de crisis con herramientas impulsadas por IA. Crea vídeos atractivos con la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para una comunicación clara.

468/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo convincente de 60 segundos para la gestión de nivel medio a superior, abordando las mejores prácticas en gestión de crisis y enfatizando la Mejora de la Comunicación en Crisis. Este vídeo debe presentar un avatar de IA profesional que genere una voz en off autoritaria, manteniendo un estilo visual y de audio dinámico pero controlado para transmitir la urgencia e importancia de estrategias de respuesta efectivas.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo práctico de 30 segundos específicamente para miembros del equipo operativo, explicando Planes de Respuesta Escalonada esenciales. El estilo visual y de audio debe ser directo e informativo, utilizando visuales claros paso a paso mejorados con Subtítulos/captions para asegurar la máxima comprensión, fácilmente creados a partir de un Texto a vídeo desde la entrada de guion. Esto producirá vídeos atractivos que aclaren los pasos del procedimiento.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo moderno de 40 segundos dirigido a líderes de equipo y supervisores, detallando la Explicación de Desencadenantes de Escalamiento comunes y su impacto, alineándose con el estilo de la marca. Emplea un estilo visual interactivo con ejemplos claros, apoyado por una voz amigable pero firme, aprovechando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y escenas personalizables para ilustrar escenarios de manera efectiva.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Marco de Escalamiento

Desarrolla vídeos claros y atractivos de marco de escalamiento rápidamente, asegurando que tu equipo entienda y responda efectivamente a situaciones críticas.

1
Step 1
Crea Tu Contenido de Vídeo
Comienza delineando tu marco de escalamiento. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para transformar tus instrucciones detalladas, incluyendo la Explicación de Desencadenantes de Escalamiento, en una narrativa de vídeo dinámica.
2
Step 2
Selecciona Tu Portavoz de IA
Mejora el profesionalismo y la participación de tu vídeo eligiendo entre diversos avatares de IA. Tu Portavoz de IA seleccionado articulará claramente cada paso de tu plan de gestión de crisis.
3
Step 3
Personaliza Visuales y Marca
Adapta tu vídeo para reflejar la identidad de tu organización. Aplica tus controles de Marca (logo, colores) para asegurar consistencia y reforzar el estilo de tu marca a lo largo de la explicación del marco de escalamiento.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Guía
Una vez satisfecho, finaliza tu vídeo. Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para preparar tus vídeos atractivos para varias plataformas, asegurando una comunicación clara de tus planes de respuesta escalonada.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera Rápidamente Vídeos de Comunicación de Crisis

.

Genera rápidamente vídeos atractivos para explicar desencadenantes de escalamiento y estrategias de comunicación de crisis, asegurando una difusión de información oportuna y efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de marco de escalamiento atractivos que coincidan con el estilo de mi marca?

HeyGen proporciona herramientas impulsadas por IA y escenas personalizables que te permiten crear vídeos de marco de escalamiento adaptados a tu organización. Puedes integrar fácilmente el estilo de tu marca, asegurando vídeos atractivos que resuenen.

¿Puede HeyGen generar vídeos de formación de IA para escenarios de formación en gestión de crisis?

Absolutamente. HeyGen es ideal para desarrollar vídeos de formación de IA para la gestión de crisis, incluyendo Planes de Respuesta Escalonada y Explicación de Desencadenantes de Escalamiento. Utiliza avatares de IA y voces en off realistas para transmitir información crítica de manera efectiva.

¿Ofrece HeyGen Plantillas de Vídeos de Marco de Escalamiento para simplificar la producción de vídeos?

Sí, HeyGen proporciona Plantillas de Vídeos de Marco de Escalamiento diseñadas para simplificar el proceso de creación de vídeos de marco de escalamiento completos. Nuestro Generador de Texto a Vídeo Gratuito te permite transformar rápidamente tus guiones en contenido profesional.

¿Cómo mejora HeyGen la Mejora de la Comunicación en Crisis utilizando tecnología de Portavoz de IA?

HeyGen ayuda significativamente en la Mejora de la Comunicación en Crisis al permitirte desplegar un Portavoz de IA consistente en todas tus comunicaciones. Esto asegura claridad y profesionalismo, ayudándote a gestionar y entregar actualizaciones cruciales de manera eficiente durante la gestión de crisis.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo