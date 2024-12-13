Domina los Vídeos de Navegación ERP para una Integración de Usuarios Sin Problemas
Ofrece una guía visual clara para la integración de usuarios y reduce los costos de formación con vídeos atractivos sobre el uso del software, utilizando texto a vídeo desde el guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de formación conciso de 45 segundos centrado en una nueva actualización de funciones dentro de tu sistema ERP, dirigido a usuarios existentes que necesitan refrescar o actualizar rápidamente sus conocimientos. El estilo visual debe ser dinámico con resaltados de pantalla y texto emergente, complementado por un tono de audio enérgico pero informativo. Este módulo de formación ERP puede ser creado eficientemente utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion, y el flujo visual puede ser mejorado con plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para transmitir eficazmente la Guía Visual.
Desarrolla un tutorial en vídeo rápido de 30 segundos que aborde una consulta común de ERP o un paso de solución de problemas, ideal para el personal de soporte técnico o usuarios que buscan soluciones rápidas. El estilo visual debe ser directo y altamente informativo con cortes rápidos y precisos que muestren los clics exactos, apoyado por una narración clara e instructiva. Asegura la máxima accesibilidad añadiendo subtítulos/captions, y enriquece el contenido con pistas visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock, haciendo de este un vídeo de formación efectivo sin un esfuerzo de producción extenso.
Diseña un vídeo de navegación ERP de 75 segundos explorando funciones avanzadas u opciones de personalización del sistema, dirigido a usuarios avanzados y administradores del sistema. La presentación visual debe ser detallada y precisa, utilizando un estilo de explicador animado para aclarar conceptos complejos, con una voz calmada y autoritaria guiando al espectador. Optimiza el vídeo para varias plataformas de visualización utilizando el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto de HeyGen, y considera incorporar avatares de AI realistas para presentar consejos de expertos, aumentando el compromiso del usuario con el contenido en profundidad.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea cursos de formación ERP completos.
Genera vídeos de navegación ERP de alta calidad y tutoriales en vídeo de manera eficiente para expandir el contenido de formación y llegar a todos los usuarios de manera efectiva.
Aumenta el compromiso en la formación ERP.
Mejora el compromiso y la retención de usuarios en la formación ERP con vídeos de navegación impulsados por AI, asegurando que los usuarios dominen rápidamente sistemas de software complejos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación y navegación ERP?
HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de formación y navegación ERP profesionales. Los usuarios pueden aprovechar los avatares de AI y la funcionalidad de texto a vídeo para producir fácilmente tutoriales en vídeo claros y atractivos para la integración de usuarios y la guía visual. Este enfoque simplifica los sistemas ERP complejos para tu audiencia.
¿Ofrece HeyGen plantillas para vídeos de navegación ERP?
Sí, HeyGen proporciona una selección de plantillas y escenas específicamente diseñadas para iniciar la creación de vídeos de navegación ERP efectivos. Estos recursos ofrecen una base profesional, permitiéndote personalizar rápidamente y ofrecer una guía visual consistente adaptada a tus sistemas ERP.
¿Qué características mejoran el compromiso del usuario en los vídeos de uso de software producidos por HeyGen?
HeyGen mejora el compromiso del usuario en los vídeos de uso de software a través de avatares de AI realistas y voces en off multilingües, haciendo el contenido accesible y relatable. Las capacidades de la plataforma permiten tutoriales en vídeo dinámicos que captan la atención de las audiencias y mejoran la comprensión de tu software.
¿Cómo facilita HeyGen la producción eficiente de tutoriales en vídeo ERP para equipos de RRHH?
HeyGen capacita a los equipos de RRHH para producir eficientemente tutoriales en vídeo ERP de alta calidad utilizando avatares de AI y texto a vídeo desde guiones. Esta capacidad reduce significativamente el tiempo y los recursos típicamente requeridos para crear vídeos de formación completos, permitiendo una rápida integración de usuarios dentro de las organizaciones.