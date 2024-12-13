Domina los Vídeos de Navegación ERP para una Integración de Usuarios Sin Problemas

Ofrece una guía visual clara para la integración de usuarios y reduce los costos de formación con vídeos atractivos sobre el uso del software, utilizando texto a vídeo desde el guion.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de formación conciso de 45 segundos centrado en una nueva actualización de funciones dentro de tu sistema ERP, dirigido a usuarios existentes que necesitan refrescar o actualizar rápidamente sus conocimientos. El estilo visual debe ser dinámico con resaltados de pantalla y texto emergente, complementado por un tono de audio enérgico pero informativo. Este módulo de formación ERP puede ser creado eficientemente utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion, y el flujo visual puede ser mejorado con plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para transmitir eficazmente la Guía Visual.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un tutorial en vídeo rápido de 30 segundos que aborde una consulta común de ERP o un paso de solución de problemas, ideal para el personal de soporte técnico o usuarios que buscan soluciones rápidas. El estilo visual debe ser directo y altamente informativo con cortes rápidos y precisos que muestren los clics exactos, apoyado por una narración clara e instructiva. Asegura la máxima accesibilidad añadiendo subtítulos/captions, y enriquece el contenido con pistas visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock, haciendo de este un vídeo de formación efectivo sin un esfuerzo de producción extenso.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de navegación ERP de 75 segundos explorando funciones avanzadas u opciones de personalización del sistema, dirigido a usuarios avanzados y administradores del sistema. La presentación visual debe ser detallada y precisa, utilizando un estilo de explicador animado para aclarar conceptos complejos, con una voz calmada y autoritaria guiando al espectador. Optimiza el vídeo para varias plataformas de visualización utilizando el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto de HeyGen, y considera incorporar avatares de AI realistas para presentar consejos de expertos, aumentando el compromiso del usuario con el contenido en profundidad.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Cómo Crear Vídeos de Navegación ERP

Desarrolla vídeos de navegación ERP claros, atractivos y precisos para el producto, para facilitar la formación y la integración de usuarios con facilidad.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Esboza los pasos específicos de navegación ERP y prepara un guion detallado. La plataforma de HeyGen te permite convertir tu guion de texto directamente en contenido de vídeo.
2
Step 2
Selecciona Avatares de AI
Mejora tu vídeo de navegación ERP seleccionando e incorporando los avatares de AI realistas de HeyGen para guiar a los usuarios a través de la interfaz con un toque humano.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Branding
Genera voces en off profesionales para tu guion utilizando la función de generación de voces en off de HeyGen, disponible en múltiples idiomas, para proporcionar una guía de audio clara.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Formación
Revisa tu vídeo de navegación ERP para asegurar su precisión y claridad. Exporta tu vídeo final, asegurándote de que incluya subtítulos/captions generados automáticamente para una mayor accesibilidad.

Casos de Uso

Simplifica la navegación de sistemas ERP complejos

Utiliza AI para simplificar los sistemas ERP complejos y los vídeos de navegación, mejorando la comprensión del usuario y haciendo el aprendizaje más accesible para todos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación y navegación ERP?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de formación y navegación ERP profesionales. Los usuarios pueden aprovechar los avatares de AI y la funcionalidad de texto a vídeo para producir fácilmente tutoriales en vídeo claros y atractivos para la integración de usuarios y la guía visual. Este enfoque simplifica los sistemas ERP complejos para tu audiencia.

¿Ofrece HeyGen plantillas para vídeos de navegación ERP?

Sí, HeyGen proporciona una selección de plantillas y escenas específicamente diseñadas para iniciar la creación de vídeos de navegación ERP efectivos. Estos recursos ofrecen una base profesional, permitiéndote personalizar rápidamente y ofrecer una guía visual consistente adaptada a tus sistemas ERP.

¿Qué características mejoran el compromiso del usuario en los vídeos de uso de software producidos por HeyGen?

HeyGen mejora el compromiso del usuario en los vídeos de uso de software a través de avatares de AI realistas y voces en off multilingües, haciendo el contenido accesible y relatable. Las capacidades de la plataforma permiten tutoriales en vídeo dinámicos que captan la atención de las audiencias y mejoran la comprensión de tu software.

¿Cómo facilita HeyGen la producción eficiente de tutoriales en vídeo ERP para equipos de RRHH?

HeyGen capacita a los equipos de RRHH para producir eficientemente tutoriales en vídeo ERP de alta calidad utilizando avatares de AI y texto a vídeo desde guiones. Esta capacidad reduce significativamente el tiempo y los recursos típicamente requeridos para crear vídeos de formación completos, permitiendo una rápida integración de usuarios dentro de las organizaciones.

