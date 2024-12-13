Crea Vídeos de Configuración Ergonómica con las Herramientas de AI de HeyGen

Produce vídeos de formación en AI atractivos para la ergonomía de oficina y la optimización del espacio de trabajo en casa utilizando escenas dinámicas personalizables.

410/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo atractivo de 45 segundos específicamente para trabajadores remotos y propietarios de pequeñas empresas, mostrando consejos prácticos para la optimización del espacio de trabajo en casa. Emplea la función de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente una narrativa atractiva sobre visuales brillantes y amigables, guiando a los espectadores a través de mejoras fáciles de configuración.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo completo de 90 segundos diseñado para entusiastas de la tecnología y creadores de contenido, detallando cómo crear vídeos de configuración ergonómica con consejos avanzados. Usa la generación de voz en off de HeyGen para proporcionar una narración calmada e instructiva que acompañe a visuales paso a paso, asegurando claridad y detalle para ajustes complejos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional rápido de 30 segundos dirigido a posibles usuarios de HeyGen y profesionales ocupados, destacando la simplicidad de crear vídeos efectivos de configuración ergonómica. Aprovecha la función de plantillas y escenas de HeyGen para producir visuales y audio dinámicos y de ritmo rápido, mostrando lo fácil que es para los usuarios lograr un aspecto profesional con las herramientas de AI de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Configuración Ergonómica

Produce sin esfuerzo vídeos de formación ergonómica profesional para espacios de trabajo de oficina o en casa, aprovechando las herramientas de AI de HeyGen para contenido atractivo e informativo.

1
Step 1
Crea tu Guion y Selecciona un Portavoz de AI
Comienza escribiendo tu guion detallado de configuración ergonómica. Luego, elige entre una amplia gama de avatares de AI para presentar tus vídeos de formación en AI con un toque profesional.
2
Step 2
Añade Visuales y Genera Voces en Off
Mejora tu mensaje integrando escenas personalizables relevantes o subiendo tus propios medios, y luego genera voces en off de sonido natural directamente desde tu guion para una instrucción clara.
3
Step 3
Refina con Subtítulos y Branding
Mejora la accesibilidad y mantén la consistencia de la marca generando automáticamente subtítulos/leyendas para tu vídeo y aplicando tus controles de branding únicos, como logotipos y colores.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Configuración Ergonómica
Optimiza tu resultado final seleccionando la opción de redimensionamiento de aspecto deseada, luego exporta tu vídeo para compartir fácilmente tus vídeos de configuración ergonómica pulidos en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Eleva el Compromiso en la Formación

.

Mejora el impacto de tus vídeos de configuración ergonómica utilizando AI para crear contenido dinámico que impulse un mayor compromiso y retención del aprendiz.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar en la creación de vídeos de formación en AI?

Las herramientas de AI de HeyGen te permiten crear vídeos de formación en AI de alta calidad sin esfuerzo. Puedes transformar guiones en contenido atractivo utilizando avatares de AI realistas y voces en off profesionales, todo dentro de escenas personalizables.

¿Qué herramientas de AI ofrece HeyGen para la producción de vídeos?

HeyGen proporciona herramientas de AI completas para la producción de vídeos, incluyendo avatares de AI avanzados y un portavoz de AI para transmitir tu mensaje. Nuestra plataforma actúa como un potente generador de texto a vídeo, permitiendo una creación fácil con voces en off automatizadas, subtítulos y leyendas.

¿Es posible generar subtítulos y voces en off automáticamente con HeyGen?

Sí, HeyGen genera sin problemas subtítulos y voces en off de alta calidad para tus vídeos. Nuestra plataforma funciona como un generador de subtítulos de AI e incluye capacidades robustas de actor de voz de AI, asegurando que tu contenido sea accesible y atractivo.

¿Puede HeyGen crear vídeos de configuración ergonómica usando avatares de AI?

Absolutamente, HeyGen es ideal para crear vídeos profesionales de configuración ergonómica. Puedes utilizar avatares de AI realistas para demostrar técnicas adecuadas dentro de escenas personalizables, mejoradas con voces en off claras para guiar a tu audiencia de manera efectiva.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo