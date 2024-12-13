Crea Fácilmente Vídeos de Lanzamiento de ERG con IA
Produce vídeos de calidad profesional para impulsar el compromiso de los empleados y la construcción de comunidad utilizando avatares de IA dinámicos.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo dinámico de 30 segundos dirigido a empleados actuales y potenciales miembros de los ERG, animándolos a participar activamente y destacando la facilidad de cómo lanzar un ERG dentro de la empresa. Emplea visuales enérgicos y gráficos modernos, aprovechando la función de texto a vídeo de HeyGen para asegurar un mensaje conciso, con subtítulos para accesibilidad.
Crea un vídeo profesional de 60 segundos diseñado para el liderazgo de la empresa y partes interesadas, mostrando el impacto positivo de la Diversidad e Inclusión a través de los ERG existentes y el valor del apoyo ejecutivo. El estilo visual debe ser inspirador y basado en testimonios, utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para imágenes relevantes y plantillas y escenas profesionales para transmitir seriedad.
Crea un vídeo de llamada a la acción de 20 segundos para profesionales de RRHH y potenciales fundadores de ERG, inspirándolos a crear vídeos de lanzamiento de ERG y simplificar su estrategia de lanzamiento de ERG. El vídeo debe ser brillante y moderno con superposiciones de texto impactantes, demostrando la versatilidad del cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para varias plataformas y presentando avatares de IA atractivos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Impulsa el Compromiso de los Empleados con Vídeos de IA.
Mejora la participación y comprensión de tus Grupos de Recursos para Empleados creando vídeos atractivos impulsados por IA.
Genera Vídeos de Promoción de ERG Atractivos.
Crea rápidamente vídeos y clips cautivadores para anunciar y promover tus Grupos de Recursos para Empleados a través de canales internos y externos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a mi organización a lanzar un ERG de manera efectiva?
Las herramientas avanzadas de IA de HeyGen permiten a tu organización crear vídeos atractivos y de calidad profesional rápidamente, perfectos para una estrategia de lanzamiento de ERG impactante. Puedes utilizar avatares de IA y personalización de marca para promover el compromiso de los empleados y construir una comunidad sólida alrededor de tus Grupos de Recursos para Empleados.
¿Qué tipo de avatares de IA ofrece HeyGen para crear vídeos de lanzamiento de ERG?
HeyGen ofrece una selección diversa de avatares de IA que pueden dar vida a tus vídeos de lanzamiento de ERG. Estos portavoces de IA aseguran que tu mensaje de Diversidad e Inclusión se entregue de manera profesional y consistente, mejorando el atractivo de tus vídeos de calidad profesional.
¿Es fácil crear vídeos atractivos para un lanzamiento de ERG con HeyGen?
Sí, HeyGen simplifica el proceso para crear vídeos de lanzamiento de ERG de calidad profesional a partir de un simple guion usando nuestra función de texto a vídeo. Con capacidades como generación de locuciones y generador automático de subtítulos de IA, puedes producir eficientemente vídeos atractivos que capturen la atención y promuevan tu ERG.
¿Puede HeyGen personalizar nuestros vídeos de lanzamiento de ERG para que coincidan con nuestra marca específica?
Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca completos, incluyendo opciones para logotipos y colores personalizados, para asegurar que tus vídeos de lanzamiento de ERG se alineen perfectamente con la identidad de tu grupo y la estrategia general de lanzamiento de ERG. Esta robusta personalización apoya la construcción de comunidad y fortalece tus comunicaciones internas.