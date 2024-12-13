Crea Vídeos de Programas de Equidad con el Poder de la IA

Crea contenido educativo convincente sobre equidad y campañas de diversidad rápidamente con los poderosos avatares de IA de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo dinámico de 45 segundos que celebre el éxito de una reciente iniciativa de equidad, diseñado para una fuerza laboral global y comunidades diversas. Emplea un enfoque visual vibrante e inspirador con escenas diversas de la biblioteca de medios/soporte de stock, complementado con una pista de audio animada. Asegura la máxima accesibilidad y alcance a través de opciones multilingües utilizando las eficientes subtitulaciones/captaciones y capacidades de doblaje de IA de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo educativo conciso de 30 segundos dirigido a líderes de RRHH y gerentes, que describa los pasos clave para presentaciones efectivas de estrategias de equidad. Utiliza una presentación visual limpia al estilo de infografía con plantillas y escenas profesionales, con una voz en off clara y autoritaria generada directamente desde tu guion. Esto permite una comunicación rápida e impactante del contenido educativo esencial sobre equidad.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de 60 segundos en formato de testimonio o 'un día en la vida', mostrando la experiencia positiva de un individuo dentro de un programa de equidad, dirigido a posibles participantes y empleados en general para fomentar campañas de diversidad. Adopta un estilo visual auténtico y personal con iluminación cálida y voz natural. Aprovecha las herramientas de IA, específicamente los avatares de IA, para transmitir el mensaje conmovedor, y asegura un amplio atractivo con subtítulos/captaciones y redimensionamiento y exportación de aspecto flexible para varias plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Programas de Equidad

Transforma tus iniciativas de equidad en vídeos atractivos y convincentes usando avatares de IA y poderosas herramientas de narrativa.

1
Step 1
Crea Tu Guion Atractivo
Desarrolla tu guion para "vídeos de programas de equidad" poderosos. Usa la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para generar automáticamente tus escenas de vídeo iniciales a partir de tu texto.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona de una amplia gama de "avatares de IA" para representar tu mensaje. Elige un avatar que mejor resuene con tu audiencia y mejore tus iniciativas de equidad.
3
Step 3
Añade Características de Accesibilidad
Mejora tus "vídeos atractivos" con "Subtítulos/captaciones" generados automáticamente para una mayor accesibilidad e impacto. Asegúrate de que tu mensaje llegue a todos de manera efectiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Utiliza el "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" para optimizar tu vídeo para varias plataformas. Comparte tu contenido convincente para avanzar en tus "iniciativas de equidad".

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Narrativa Poderosa sobre Equidad

Usa la narrativa de vídeo de IA para dar vida a las historias de diversidad e inclusión, creando presentaciones de estrategias de equidad profundamente atractivas y memorables.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen elevar la narrativa y el compromiso de nuestros vídeos de programas de equidad?

HeyGen te permite crear vídeos atractivos y convincentes para tus iniciativas de equidad aprovechando avatares de IA realistas y capacidades intuitivas de texto a vídeo. Esto permite una narrativa poderosa que resuena con audiencias diversas, haciendo que tus vídeos de programas de equidad sean impactantes.

¿Qué herramientas de IA ofrece HeyGen para crear vídeos de programas de equidad de manera eficiente?

HeyGen ofrece herramientas avanzadas de IA, incluyendo avatares de IA personalizables y generación de texto a vídeo sin interrupciones, lo que simplifica significativamente el proceso de creación de vídeos de programas de equidad. Puedes transformar rápidamente guiones en contenido de calidad profesional con facilidad.

¿Pueden los líderes de RRHH y educadores usar eficazmente HeyGen para campañas de diversidad y vídeos de formación en RRHH?

Absolutamente. HeyGen es una solución ideal para líderes de RRHH y educadores que buscan desarrollar contenido educativo de alta calidad sobre equidad y vídeos de formación en RRHH impactantes. Su plataforma fácil de usar simplifica la creación de materiales atractivos para campañas de diversidad y presentaciones de estrategias de equidad.

¿Ofrece HeyGen características como subtítulos de IA y opciones multilingües para iniciativas de equidad?

Sí, HeyGen apoya la accesibilidad global para tus iniciativas de equidad proporcionando robustos subtítulos de IA y capacidades de doblaje de IA. Estas opciones multilingües aseguran que tu mensaje llegue a una audiencia más amplia, mejorando la comprensión y la inclusividad en tus vídeos de programas de equidad.

