Crea Vídeos de Formación de Equipos: Rápido y Fácil

Mejora el aprendizaje y ahorra tiempo creando vídeos de formación de equipos efectivos utilizando avatares de AI.

385/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una visión general de seguridad y operación de 2 minutos para maquinaria pesada de construcción, destinada a operadores experimentados que requieren recertificación. Este vídeo debe emplear un tono visual serio e informativo, incorporando diagramas de seguridad animados y una voz calmada y autoritaria, utilizando los avatares de AI de HeyGen para presentar de manera consistente los protocolos de seguridad críticos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una guía de resolución de problemas, de aproximadamente 90 segundos, para problemas comunes con un robot de fabricación industrial específico, diseñada para técnicos de mantenimiento y personal de soporte en el sitio. La presentación visual debe ser práctica y detallada, mostrando demostraciones claras de los pasos de diagnóstico, acompañada de una voz en off de apoyo y la información crucial presentada de manera efectiva a través de la función de subtítulos/captions de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un clip promocional atractivo de 45 segundos que destaque la eficiencia de crear nuevos vídeos de incorporación de empleados para equipos de oficina esenciales, dirigido a gerentes de RRHH y profesionales de L&D. El estilo visual y de audio debe ser optimista y dinámico, mostrando transiciones rápidas y mensajes positivos sobre la formación simplificada, mientras se utilizan las plantillas y escenas de HeyGen para iniciar la creación de contenido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Formación de Equipos

Produce de manera eficiente vídeos de formación de equipos claros y atractivos que mejoren el aprendizaje y reduzcan el tiempo de incorporación, aprovechando herramientas impulsadas por AI para obtener resultados profesionales.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza delineando tu contenido de formación utilizando un guion de vídeo detallado. La función de texto a vídeo de HeyGen ayuda a transformar tu contenido escrito en instrucciones visuales sin esfuerzo.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de AI y Escena
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para presentar tu formación y elige una plantilla o escena profesional que mejor ilustre el equipo y su contexto operativo.
3
Step 3
Añade Locuciones Profesionales y Subtítulos
Mejora la claridad con la generación de locuciones de sonido natural. Asegura la accesibilidad y comprensión añadiendo automáticamente subtítulos/captions precisos a tus vídeos de formación.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo de Formación
Finaliza tu vídeo de formación de equipos y expórtalo en varios formatos de relación de aspecto. Comparte y embebe fácilmente tu contenido pulido en los sistemas o plataformas de gestión de aprendizaje que elijas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica la Formación de Equipos Complejos

.

Transforma procedimientos de equipos complejos en lecciones en vídeo claras y fáciles de entender, haciendo que la formación compleja sea accesible para todos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de formación atractivos rápidamente?

HeyGen te permite crear vídeos de formación efectivos utilizando avatares de AI y tecnología de texto a vídeo, transformando tu guion en una producción pulida en minutos. Aprovecha nuestras diversas plantillas de vídeos de formación para agilizar la producción de tus vídeos de eLearning.

¿Puedo usar avatares de AI y texto a vídeo para hacer vídeos de formación profesionales?

Sí, HeyGen te permite generar avatares de AI realistas a partir de un guion de vídeo, ofreciendo una forma dinámica de producir vídeos de presentación o tutoriales sin necesidad de equipo de grabación. Este enfoque proporciona un ahorro significativo de costos en comparación con la producción de vídeo tradicional.

¿Qué tipos de vídeos de formación puedo crear con HeyGen?

Con HeyGen, puedes crear una amplia gama de vídeos de formación, incluyendo vídeos de formación de equipos completos, vídeos de incorporación informativos y vídeos tutoriales detallados. Nuestra plataforma admite varios vídeos animados y plantillas adecuadas para diversos objetivos de aprendizaje.

¿Cómo simplifica HeyGen la producción y distribución de mis vídeos de formación?

HeyGen simplifica la producción ofreciendo características como subtítulos/captions automáticos, controles de marca para la consistencia y redimensionamiento fácil de la relación de aspecto. Esto te permite crear vídeos de formación de manera eficiente y asegurarte de que sean accesibles y estén pulidos para tu audiencia.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo