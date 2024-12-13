crear vídeos de formación en emprendimiento: Plantillas impulsadas por AI

Aprovecha las plantillas de vídeo impulsadas por AI para crear vídeos instructivos atractivos que mejoren la retención del conocimiento.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo enérgico de 45 segundos dirigido a formadores corporativos y profesionales de L&D, demostrando el poder de los avatares de AI en la entrega de vídeos de formación atractivos. El estilo visual es elegante y profesional, con énfasis en los movimientos fluidos de los avatares de AI y gestos expresivos. El audio incluye una voz segura y articulada proporcionada por un avatar de AI, haciendo que los temas complejos sean fáciles de entender.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo instructivo conciso de 30 segundos para creadores de cursos en línea y educadores, ilustrando la simplicidad de añadir subtítulos claros para mejorar el aprendizaje. El diseño visual es limpio y enfocado, utilizando superposiciones de texto animado y clips de stock relevantes. Una voz en off amigable e informativa explica los beneficios de la accesibilidad, complementada por subtítulos perfectamente sincronizados.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo completo de 90 segundos para equipos de marketing y gerentes de producto, explicando cómo hacer vídeos de formación con elementos personalizables. El estilo visual es altamente pulido y explicativo, con grabaciones de pantalla suaves y elementos gráficos interactivos. Una voz en off amigable y profesional generada por la "Generación de voz en off" de HeyGen guía a los espectadores a través de la creación de contenido impactante y atractivo, asegurando que cada detalle esté perfectamente articulado.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación en Emprendimiento

Crea vídeos de formación en emprendimiento atractivos y efectivos con la plataforma impulsada por AI de HeyGen. Combina fácilmente tu contenido, Avatares de AI y locuciones profesionales para educar a tu audiencia.

1
Step 1
Elige tu Punto de Partida
Comienza seleccionando entre una variedad de "plantillas de vídeo impulsadas por AI" dentro de nuestra biblioteca de "Plantillas y escenas", o empieza desde cero con un proyecto en blanco para personalizar completamente tu vídeo de formación en emprendimiento.
2
Step 2
Añade tu Guion y Avatares
Introduce tu guion de formación e integra fácilmente "avatares de AI" realistas para presentar tu contenido. Estos "avatares de AI" dan vida a tu formación en emprendimiento sin necesidad de actores profesionales.
3
Step 3
Genera Locuciones y Subtítulos
Transforma tu guion en audio de sonido natural utilizando la "Generación de voz en off" impulsada por un "Actor de Voz de AI". También puedes añadir fácilmente subtítulos para asegurar que tu formación sea accesible.
4
Step 4
Aplica la Marca y Exporta
Asegura una "marca coherente" aplicando los colores y logotipo específicos de tu marca utilizando nuestros "Controles de marca" dedicados. Una vez finalizado, exporta tu vídeo de formación en emprendimiento de alta calidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira a Futuros Emprendedores

Desarrolla vídeos motivacionales convincentes que enciendan la pasión y el impulso en los líderes empresariales aspirantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación en emprendimiento atractivos?

HeyGen te permite crear vídeos de formación en emprendimiento de manera sencilla utilizando plantillas de vídeo impulsadas por AI. Con Avatares de AI y Actores de Voz de AI, puedes producir vídeos de formación atractivos rápidamente, personalizando escenas y aprovechando la edición con un solo clic para mantener una marca coherente.

¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos AI ideal para vídeos instructivos?

HeyGen se destaca como un generador de vídeos AI ideal para vídeos instructivos al transformar guiones en contenido profesional utilizando tecnología de texto a vídeo. Soporta locuciones multilingües y un Generador de Subtítulos AI, haciendo que los temas complejos sean accesibles para mejorar la retención del conocimiento en Módulos de Microaprendizaje.

¿Puedo mantener la marca de mi empresa al hacer vídeos de formación para empleados con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen proporciona un control extenso para mantener la marca de tu empresa en todos los vídeos de formación para empleados. Utiliza plantillas personalizables, escenas personalizables e integra tus logotipos y colores específicos para asegurar una marca coherente en todos tus materiales de aprendizaje.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de crear soluciones de formación remota o contenido de incorporación interactiva?

HeyGen simplifica la creación de Soluciones de Formación Remota y contenido de Incorporación Interactiva a través de sus herramientas intuitivas impulsadas por AI. Puedes incorporar fácilmente grabaciones de pantalla o utilizar el creador de vídeos en línea para crear materiales atractivos, haciendo que la incorporación de nuevos empleados y la educación continua de empleados sea más manejable para equipos globales y remotos.

