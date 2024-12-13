Crear Vídeos de Encuestas de Compromiso para Mejorar la Información de los Empleados

Impulsa el compromiso de los empleados y recopila valiosos comentarios para los equipos de RRHH. Crea fácilmente vídeos profesionales de encuestas a empleados con avatares de AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para los gerentes y líderes de comunicación interna, un vídeo informativo de 60 segundos puede presentar claramente las ideas clave de las encuestas recientes a empleados. Utiliza la funcionalidad de Texto a vídeo de HeyGen desde el guion y Subtítulos/captions para asegurar claridad y accesibilidad, con un estilo visual y de audio conciso y profesional, destacando el impacto de las 'encuestas a empleados' en las decisiones estratégicas.
Prompt de Ejemplo 2
Involucra a los nuevos empleados durante la integración con un vídeo amigable y moderno de 30 segundos que explique el valor de las futuras oportunidades de compromiso de los empleados. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de la biblioteca de medios/stock para producir rápidamente un vídeo con sensación de 'creado por empleados', asegurando una introducción rápida y visualmente atractiva a los procesos de 'Integración de Empleados'.
Prompt de Ejemplo 3
Los equipos globales de RRHH que buscan fortalecer la 'comunicación interna' y el 'compromiso de los empleados' en diversas regiones pueden producir un mensaje en vídeo profesional e inclusivo de 50 segundos desde el liderazgo. Este vídeo, aprovechando la robusta generación de locuciones y el redimensionamiento y exportación de la relación de aspecto para varias plataformas, debe mantener un tono de audio tranquilizador y una estética visual limpia.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Encuestas de Compromiso

Transforma sin esfuerzo tus encuestas a empleados en vídeos atractivos que fomenten una mejor comunicación y conocimientos más profundos para tus equipos de RRHH, aumentando el compromiso de los empleados.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Encuesta y Selecciona un Avatar de AI
Crea tu guion de encuesta utilizando Avatares de AI. Introduce tus preguntas de encuesta a empleados como texto y selecciona un avatar de AI profesional para presentarlas, asegurando una cara consistente y amigable para tus encuestas a empleados.
2
Step 2
Añade Elementos de Marca a Tu Vídeo
Añade el toque único de tu marca utilizando controles de Marca. Incorpora el logotipo de tu empresa, colores y música de fondo para alinear el vídeo con tus estándares de comunicación interna y reforzar la identidad de tu marca.
3
Step 3
Selecciona un Actor de Voz de AI y Genera Subtítulos
Selecciona tu Actor de Voz de AI y genera subtítulos. Elige entre una variedad de voces para que coincidan con tu tono, y añade automáticamente subtítulos para asegurar que tu mensaje sea accesible y claro para todos los empleados.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo Atractivo
Exporta tu vídeo y compártelo en varias plataformas. Utiliza el redimensionamiento de la relación de aspecto para optimizarlo para diferentes entornos de visualización, asegurando que tu vídeo de encuesta atractivo sea amigable para dispositivos móviles y llegue a todos de manera eficiente.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Introducciones de Encuestas Atractivas

Desarrolla introducciones en vídeo atractivas e informativas para tus encuestas a empleados, captando la atención y explicando claramente los objetivos utilizando actores de voz de AI.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de encuestas a empleados atractivos?

HeyGen permite a los equipos de RRHH crear vídeos de encuestas a empleados atractivos utilizando Avatares de AI y tecnología de Texto a Vídeo. Esto transforma la investigación y las encuestas tradicionales en contenido dinámico que mejora el compromiso de los empleados y la comunicación interna.

¿Qué características avanzadas de AI ofrece HeyGen para la generación de vídeos?

HeyGen aprovecha los Avatares de AI avanzados y la tecnología de Actor de Voz de AI para generar vídeos profesionales a partir de guiones de texto. Este Generador de Texto a Vídeo Gratuito simplifica la creación de contenido, haciendo que los vídeos de alta calidad sean accesibles para diversas necesidades de comunicación interna.

¿Es HeyGen adecuado para la Integración de Empleados y la comunicación interna?

Absolutamente, HeyGen es una solución ideal para la Integración de Empleados y para mejorar la comunicación interna con contenido atractivo. Crea fácilmente Vídeos de Compromiso de Empleados convincentes para informar, capacitar y conectar efectivamente con tu equipo.

¿Ofrece HeyGen personalización para la coherencia de marca y alcance global?

Sí, HeyGen proporciona controles de marca robustos para mantener la identidad visual de tu empresa en cada vídeo. Además, HeyGen admite múltiples idiomas, haciendo que tu contenido sea accesible globalmente y amigable para dispositivos móviles para audiencias diversas.

