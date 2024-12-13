crear vídeos de formación en EMR con el poder de la IA
Mejora la eficiencia de la formación e incorpora al personal más rápido utilizando avatares de IA para una instrucción atractiva en EMR.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un módulo de formación en EMR de 90 segundos centrado en una actualización específica del flujo de trabajo dentro del sistema, dirigido a personal clínico experimentado que necesita refrescar conocimientos rápidamente. El vídeo debe adoptar un estilo visual de tutorial conciso con transiciones dinámicas de escenas e instrucciones de audio claras, mejorando la eficiencia de la formación. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto profesional e incluye Subtítulos/captions para asegurar la accesibilidad y comprensión.
Crea un contenido de vídeo de 2 minutos impulsado por IA para equipos de soporte médico remoto y administrativo, demostrando las mejores prácticas para la documentación dentro del EMR. El estilo visual debe estar impulsado por infografías y ser atractivo, complementado por una voz en off profesional y amigable. Este vídeo debe mostrar las robustas características de generación de Voz en off y soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para proporcionar instrucciones claras a los equipos remotos.
Imagina crear un resumen integral de flujo de trabajo de EMR de 45 segundos, diseñado para todos los profesionales de la salud como un repaso o introducción de alto nivel. El estilo visual debe ser moderno y enérgico, utilizando cortes rápidos y una narración confiada y optimista. Utiliza la función de Texto a vídeo desde guion y las características de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto de HeyGen para producir vídeos de formación con IA atractivos que sean adaptables a varias plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crear cursos de formación en EMR escalables.
Desarrolla y distribuye fácilmente vídeos de formación en EMR completos a nivel global, alcanzando a más profesionales de la salud de manera eficiente.
Simplificar conceptos complejos de EMR.
Utiliza la IA para desglosar flujos de trabajo complejos de EMR en contenido de vídeo claro y digerible para mejorar el aprendizaje y la comprensión.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación en EMR?
HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de formación en EMR a través de su generación de contenido de vídeo impulsada por IA. Nuestra plataforma te permite transformar rápidamente guiones en vídeos de formación profesional con IA, aumentando significativamente la eficiencia de la formación para los profesionales de la salud.
¿Qué características de IA ofrece HeyGen para mejorar el contenido de formación en EMR?
HeyGen proporciona robustas características de IA como avatares de IA y un Generador de Texto a Vídeo gratuito para mejorar tus vídeos de formación en EMR. Puedes aprovechar nuestra tecnología de Portavoz de IA para transmitir información compleja de manera clara, con locuciones personalizables y subtítulos generados por IA.
¿Puede HeyGen personalizar vídeos de formación en EMR para diferentes necesidades organizativas?
Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para adaptar tus vídeos de formación en EMR a necesidades organizativas específicas, incluyendo la incorporación de equipos remotos. Puedes utilizar escenas personalizables, integrar controles de marca y elegir de una rica biblioteca de medios para crear contenido altamente relevante y atractivo.
¿Cómo apoya HeyGen la formación en EMR multilingüe para equipos globales?
HeyGen ayuda significativamente a la formación global en EMR ofreciendo herramientas para traducir contenido y generar subtítulos de IA para tus vídeos. Nuestra herramienta de Traducción de Vídeo asegura que tus materiales de formación sean accesibles para diversos equipos remotos, rompiendo efectivamente las barreras del idioma.