Mejora la eficiencia de la formación e incorpora al personal más rápido utilizando avatares de IA para una instrucción atractiva en EMR.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un módulo de formación en EMR de 90 segundos centrado en una actualización específica del flujo de trabajo dentro del sistema, dirigido a personal clínico experimentado que necesita refrescar conocimientos rápidamente. El vídeo debe adoptar un estilo visual de tutorial conciso con transiciones dinámicas de escenas e instrucciones de audio claras, mejorando la eficiencia de la formación. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto profesional e incluye Subtítulos/captions para asegurar la accesibilidad y comprensión.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un contenido de vídeo de 2 minutos impulsado por IA para equipos de soporte médico remoto y administrativo, demostrando las mejores prácticas para la documentación dentro del EMR. El estilo visual debe estar impulsado por infografías y ser atractivo, complementado por una voz en off profesional y amigable. Este vídeo debe mostrar las robustas características de generación de Voz en off y soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para proporcionar instrucciones claras a los equipos remotos.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina crear un resumen integral de flujo de trabajo de EMR de 45 segundos, diseñado para todos los profesionales de la salud como un repaso o introducción de alto nivel. El estilo visual debe ser moderno y enérgico, utilizando cortes rápidos y una narración confiada y optimista. Utiliza la función de Texto a vídeo desde guion y las características de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto de HeyGen para producir vídeos de formación con IA atractivos que sean adaptables a varias plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Cómo crear vídeos de formación en EMR

Genera rápidamente vídeos de formación profesional en EMR con contenido impulsado por IA, haciendo que la incorporación y la educación de equipos remotos sean más eficientes y atractivas.

1
Step 1
Crea tu guion de formación
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de formación en EMR. Aprovecha la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para transformar sin esfuerzo tu texto en un vídeo dinámico, formando la base de tu material instructivo.
2
Step 2
Elige tu Portavoz de IA
Mejora tu formación con un presentador atractivo. Selecciona de una diversa gama de "avatares de IA" para guiar a tu audiencia a través del sistema EMR, proporcionando una experiencia de aprendizaje clara y consistente para tus equipos remotos.
3
Step 3
Añade visuales y locuciones
Personaliza aún más tu formación incorporando medios relevantes de la biblioteca de stock o subiendo los tuyos propios. Genera "locuciones" con sonido natural en varios idiomas para atender a una fuerza laboral global, mejorando la comprensión.
4
Step 4
Exporta y distribuye
Refina tu contenido de vídeo impulsado por IA con "Subtítulos/captions" automáticos para mejorar la accesibilidad y claridad. Una vez completado, exporta fácilmente tus vídeos de formación profesional en EMR, asegurando la máxima eficiencia de formación para tu equipo.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumentar el compromiso y la retención en la formación de EMR

Produce vídeos de formación en EMR impulsados por IA atractivos para mejorar significativamente la participación de los aprendices y la retención de conocimientos entre el personal.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación en EMR?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de formación en EMR a través de su generación de contenido de vídeo impulsada por IA. Nuestra plataforma te permite transformar rápidamente guiones en vídeos de formación profesional con IA, aumentando significativamente la eficiencia de la formación para los profesionales de la salud.

¿Qué características de IA ofrece HeyGen para mejorar el contenido de formación en EMR?

HeyGen proporciona robustas características de IA como avatares de IA y un Generador de Texto a Vídeo gratuito para mejorar tus vídeos de formación en EMR. Puedes aprovechar nuestra tecnología de Portavoz de IA para transmitir información compleja de manera clara, con locuciones personalizables y subtítulos generados por IA.

¿Puede HeyGen personalizar vídeos de formación en EMR para diferentes necesidades organizativas?

Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para adaptar tus vídeos de formación en EMR a necesidades organizativas específicas, incluyendo la incorporación de equipos remotos. Puedes utilizar escenas personalizables, integrar controles de marca y elegir de una rica biblioteca de medios para crear contenido altamente relevante y atractivo.

¿Cómo apoya HeyGen la formación en EMR multilingüe para equipos globales?

HeyGen ayuda significativamente a la formación global en EMR ofreciendo herramientas para traducir contenido y generar subtítulos de IA para tus vídeos. Nuestra herramienta de Traducción de Vídeo asegura que tus materiales de formación sean accesibles para diversos equipos remotos, rompiendo efectivamente las barreras del idioma.

