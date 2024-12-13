Encuestas en Vídeo: Crea Resúmenes Atractivos para los Comentarios de los Empleados

Transforma los datos de las encuestas a empleados en dinámicos Vídeos de Encuestas a Empleados fácilmente usando avatares de AI para resúmenes visuales atractivos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo atractivo de 45 segundos dirigido a todos los empleados, compartiendo ideas accionables derivadas de la reciente encuesta de comentarios de los empleados y reforzando la cultura positiva de la empresa. El estilo visual debe ser amigable y alentador, presentando los avatares de AI de HeyGen para presentar la información de manera accesible y relatable, acompañado de una pista de audio optimista que fomente un sentido de progreso.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo claro de 30 segundos para los gerentes de departamento y sus respectivos equipos, resumiendo los resultados específicos del departamento de la encuesta a empleados. El vídeo debe tener un estilo visual claro, similar a un infográfico, centrado en los indicadores clave de rendimiento y áreas de crecimiento, complementado con una música de fondo motivacional. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un vídeo de resumen de encuesta a empleados profesional y visualmente consistente que proporcione contexto relevante.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo tranquilizador de 75 segundos para toda la empresa, reconociendo los comentarios de los empleados y delineando los próximos pasos concretos tras la encuesta. El enfoque visual debe ser empático y orientado al futuro, presentando texto claro en pantalla y una voz en off calmada y tranquilizadora. Asegura la accesibilidad empleando la función de subtítulos/captions de HeyGen, asegurando que cada empleado pueda entender fácilmente cómo su aporte ayuda a crear vídeos para un cambio significativo.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Resumen de Encuestas a Empleados

Transforma los complejos comentarios de los empleados en resúmenes de vídeo atractivos y compartibles que destacan las ideas clave y fomentan la comprensión en toda tu organización.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre una variedad de plantillas y escenas profesionales diseñadas para la comunicación corporativa. Estas plantillas proporcionan una base estructurada para mostrar eficazmente los hallazgos de tu encuesta a empleados, alineándose con las plantillas de vídeo.
2
Step 2
Añade tus Ideas Clave
Integra los datos de tu encuesta y los comentarios clave de los empleados en la plantilla elegida. Utiliza la función de texto a vídeo desde un guion para narrar fácilmente hallazgos complejos o resaltar estadísticas importantes con un mensaje claro y conciso.
3
Step 3
Aplica tu Marca y Avatares
Personaliza tu vídeo de resumen con avatares de AI para presentar tus hallazgos de manera dinámica. Mejora el profesionalismo incorporando la identidad visual de tu empresa, creando vídeos de cultura de empresa cautivadores que resuenen con tu equipo.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo esté completo, utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para prepararlo para varias plataformas. Comparte fácilmente los vídeos en línea o incrústalos en comunicaciones internas para asegurar un amplio alcance e impacto para tus resúmenes de encuestas a empleados.

Casos de Uso

Produce Vídeos Rápidos de Actualización Interna

Genera actualizaciones de vídeo atractivas y breves para los empleados para compartir hallazgos clave de la encuesta y reforzar la cultura de la empresa de manera eficiente.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar los comentarios y encuestas de los empleados?

HeyGen permite a los equipos de RRHH crear Vídeos de Encuestas a Empleados atractivos de manera rápida y eficiente. Esto permite recopilar comentarios completos de los empleados de una manera más dinámica y personalizada que los métodos tradicionales.

¿Qué plantillas de vídeo están disponibles para diversas necesidades de comunicación de RRHH?

HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de vídeo profesionales, simplificando el proceso para crear vídeos para la cultura de la empresa, la incorporación de empleados y más. Los usuarios también pueden utilizar amplias opciones de personalización para alinear el contenido con sus directrices de marca específicas.

¿Puede HeyGen soportar diversos requisitos de vídeo de RRHH más allá de las encuestas?

Absolutamente, HeyGen es una herramienta versátil para los departamentos de RRHH, perfecta para crear vídeos impactantes para la incorporación de empleados y mejorar los esfuerzos de reclutamiento. Permite a los usuarios compartir vídeos fácilmente en línea o incrustar contenido de vídeo en plataformas internas.

¿Qué tan fácil es crear vídeos con las capacidades de AI de HeyGen?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos a través de su interfaz intuitiva y potente AI. Los usuarios pueden aprovechar el texto a vídeo desde un guion, elegir entre una variedad de avatares de AI y utilizar herramientas de edición integradas para producir contenido profesional sin esfuerzo.

