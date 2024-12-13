Crear Vídeos de Responsabilidades de Empleados con AI
Diseña rápidamente vídeos de formación de empleados impactantes. Crea fácilmente contenido atractivo para la incorporación y el cumplimiento con las plantillas personalizables de HeyGen.
Crea un módulo de formación en cumplimiento de 60 segundos, dirigido a todos los empleados y departamentos de RRHH, centrado en protocolos de seguridad cruciales y responsabilidades legales de los empleados. El estilo visual y de audio debe ser profesional y directo, utilizando infografías claras y una voz calmada y autoritaria para transmitir información importante. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para presentar el contenido de manera consistente y creíble, mejorando el compromiso del espectador.
Produce un segmento atractivo de 30 segundos "crear vídeos de responsabilidades de empleados" para equipos internos, ilustrando las funciones principales de un departamento específico y su impacto en los objetivos generales de la empresa. Este vídeo debe presentar un estilo visual dinámico e ilustrativo con música de fondo animada y una voz concisa y enérgica para mantener el interés del espectador. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente contenido de aspecto profesional sin necesidad de una edición de vídeo extensa.
Diseña un vídeo de formación integral de 40 segundos para empleados en roles multifuncionales y sus gerentes, detallando responsabilidades clave y expectativas interdepartamentales. El enfoque visual debe ser moderno y minimalista, empleando iconos limpios y superposiciones de texto, acompañado de una voz clara e informativa para asegurar la comprensión. Emplea la generación de voz en off de HeyGen para añadir una narración consistente y profesional a tu contenido educativo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación y Retención de Empleados.
Mejora la comprensión y el recuerdo de las responsabilidades de los empleados creando vídeos de formación atractivos impulsados por AI.
Desarrolla Vídeos de Formación Interna Escalables.
Produce rápidamente una amplia gama de vídeos de responsabilidad y formación para empleados, llegando a todos los empleados de manera eficiente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación para empleados?
HeyGen permite a los equipos de RRHH crear eficientemente vídeos de formación para empleados atractivos utilizando contenido de vídeo impulsado por AI. Puedes transformar tu guion de vídeo en vídeos pulidos con avatares de AI realistas y subtítulos generados automáticamente, agilizando el proceso de producción. Esto facilita la creación de vídeos de formación cruciales para tu fuerza laboral.
¿Qué avatares de AI ofrece HeyGen para contenido de vídeo?
HeyGen proporciona una selección diversa de avatares de AI realistas que pueden actuar como tus presentadores en pantalla. Estos avatares se combinan con capacidades avanzadas de actores de voz de AI, permitiéndote crear escenas de vídeo dinámicas y personalizables. Esto mejora el compromiso del espectador en tus esfuerzos de formación y comunicación.
¿Puede HeyGen generar voces en off multilingües para materiales de formación?
Sí, HeyGen admite voces en off multilingües, lo que te permite entregar tus vídeos de formación para empleados a una fuerza laboral global. Esta capacidad es esencial para crear contenido inclusivo para la Incorporación de Nuevos Empleados y asegurar una Formación en Cumplimiento efectiva en diferentes regiones. Garantiza una comunicación clara en múltiples idiomas.
¿Proporciona HeyGen plantillas de vídeo para crear experiencias de aprendizaje atractivas?
Absolutamente, HeyGen ofrece una variedad de plantillas de vídeo profesionales diseñadas para simplificar la creación de vídeos de formación impactantes. Estas escenas de vídeo personalizables permiten a los equipos de RRHH producir rápidamente contenido de alta calidad sin habilidades extensas de edición de vídeo. Puedes adaptarlas fácilmente a tu marca y mensaje específicos.