Imagina crear un inspirador vídeo de 60 segundos, específicamente para empleados actuales, que refuerce efectivamente la promesa central de tu empresa hacia los empleados y aumente significativamente el compromiso general de los empleados. El estilo visual y de audio deseado es cálido y alentador, idealmente incorporando historias de éxito genuinas o testimonios acompañados de una partitura musical inspiradora. La generación de voz en off de HeyGen puede aprovecharse para mantener un tono consistente y alentador a lo largo de la narrativa, haciéndola sentir personal e impactante para tu audiencia interna.
Para articular una promesa de marca específica para una nueva iniciativa, produce un vídeo conciso de 30 segundos dirigido a equipos internos o partes interesadas externas, utilizando una narrativa visual convincente. La entrega visual debe ser limpia, profesional y comunicar directamente el mensaje, acompañada de una narrativa de audio clara y autoritaria. Esta pieza puede crearse eficientemente utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen, asegurando precisión en la entrega de tu contenido auténtico con facilidad.
Destaca tu compromiso con fomentar una cultura empresarial positiva con un cautivador vídeo de 45 segundos para redes sociales, diseñado específicamente para crear vídeos de promesa a los empleados que resuenen ampliamente. El estilo visual debe ser brillante, atractivo y altamente compartible, incorporando texto o gráficos animados, mientras que el audio presenta música optimista y accesible. Para máxima accesibilidad y comprensión, integra los subtítulos/captions de HeyGen, asegurando que el mensaje sea claro incluso cuando se vea sin sonido en varias plataformas.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos inspiradores de promesa a los empleados y potenciar la marca empleadora?
HeyGen te permite crear vídeos convincentes de promesa a los empleados utilizando avatares de AI y capacidades de texto a vídeo, haciendo que la narrativa visual sea accesible y eficiente. Esto ayuda a reforzar tu marca empleadora con vídeos auténticos e inspiradores que resuenan con empleados potenciales y actuales.
¿Qué herramientas impulsadas por AI ofrece HeyGen para mejorar los vídeos de cultura empresarial?
HeyGen ofrece herramientas avanzadas impulsadas por AI, incluyendo avatares de AI realistas y generación de texto a vídeo, para simplificar la creación de vídeos atractivos sobre cultura empresarial y compromiso de los empleados. Estas características facilitan la producción de contenido de alta calidad para tu proceso de reclutamiento y comunicaciones internas.
¿Proporciona HeyGen plantillas para asegurar la consistencia de marca en cursos de formación interna o redes sociales?
Sí, HeyGen proporciona una variedad de plantillas profesionales y controles de marca robustos, permitiéndote mantener una identidad visual consistente en todos tus vídeos. Esto es ideal para crear vídeos coherentes de promesa de marca, cursos de formación interna o contenido para redes sociales que refleje una cultura empresarial positiva.
¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos de compromiso de empleados accesibles con alcance global?
HeyGen genera automáticamente subtítulos y captions, mejorando la accesibilidad y el alcance global de tus vídeos de compromiso de empleados. Combinado con la generación de voz en off en múltiples idiomas y relaciones de aspecto adaptables, puedes entregar contenido auténtico de manera efectiva a audiencias diversas.