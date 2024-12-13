Crea Vídeos de Promesa a los Empleados: Impulsa Tu Marca Empleadora

Imagina crear un inspirador vídeo de 60 segundos, específicamente para empleados actuales, que refuerce efectivamente la promesa central de tu empresa hacia los empleados y aumente significativamente el compromiso general de los empleados. El estilo visual y de audio deseado es cálido y alentador, idealmente incorporando historias de éxito genuinas o testimonios acompañados de una partitura musical inspiradora. La generación de voz en off de HeyGen puede aprovecharse para mantener un tono consistente y alentador a lo largo de la narrativa, haciéndola sentir personal e impactante para tu audiencia interna.
Prompt de Ejemplo 2
Para articular una promesa de marca específica para una nueva iniciativa, produce un vídeo conciso de 30 segundos dirigido a equipos internos o partes interesadas externas, utilizando una narrativa visual convincente. La entrega visual debe ser limpia, profesional y comunicar directamente el mensaje, acompañada de una narrativa de audio clara y autoritaria. Esta pieza puede crearse eficientemente utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen, asegurando precisión en la entrega de tu contenido auténtico con facilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Destaca tu compromiso con fomentar una cultura empresarial positiva con un cautivador vídeo de 45 segundos para redes sociales, diseñado específicamente para crear vídeos de promesa a los empleados que resuenen ampliamente. El estilo visual debe ser brillante, atractivo y altamente compartible, incorporando texto o gráficos animados, mientras que el audio presenta música optimista y accesible. Para máxima accesibilidad y comprensión, integra los subtítulos/captions de HeyGen, asegurando que el mensaje sea claro incluso cuando se vea sin sonido en varias plataformas.
Cómo Crear Vídeos de Promesa a los Empleados

Crea vídeos convincentes de marca empleadora que muestren la cultura de tu empresa y atraigan a los mejores talentos usando las herramientas intuitivas de HeyGen.

1
Step 1
Elige una Plantilla y Redacta Tu Historia
Comienza seleccionando de una biblioteca de plantillas diseñadas profesionalmente. Redacta tu guion convincente para contar la historia única de tu empresa y atraer a los candidatos ideales.
2
Step 2
Añade Tu Avatar de AI y Guion
Selecciona un avatar de AI para ser el rostro amigable de tu promesa a los empleados. Introduce tu guion y deja que nuestros avatares de AI den vida a tu mensaje con una entrega expresiva.
3
Step 3
Genera Voz en Off y Refina
Produce una narración de sonido natural para tu vídeo con nuestra función de generación de voz en off. Refina tu contenido para asegurar que la cultura de tu empresa brille claramente.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Marca
Finaliza tu vídeo inspirador y utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para optimizarlo para varias plataformas. Comparte tu poderosa promesa a los empleados para impulsar tu marca empleadora.

Mejora la Comunicación y Retención de Empleados

.

Utiliza vídeos impulsados por AI para reforzar los valores de la empresa, mejorar la comunicación interna y aumentar el compromiso y la retención general de los empleados.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos inspiradores de promesa a los empleados y potenciar la marca empleadora?

HeyGen te permite crear vídeos convincentes de promesa a los empleados utilizando avatares de AI y capacidades de texto a vídeo, haciendo que la narrativa visual sea accesible y eficiente. Esto ayuda a reforzar tu marca empleadora con vídeos auténticos e inspiradores que resuenan con empleados potenciales y actuales.

¿Qué herramientas impulsadas por AI ofrece HeyGen para mejorar los vídeos de cultura empresarial?

HeyGen ofrece herramientas avanzadas impulsadas por AI, incluyendo avatares de AI realistas y generación de texto a vídeo, para simplificar la creación de vídeos atractivos sobre cultura empresarial y compromiso de los empleados. Estas características facilitan la producción de contenido de alta calidad para tu proceso de reclutamiento y comunicaciones internas.

¿Proporciona HeyGen plantillas para asegurar la consistencia de marca en cursos de formación interna o redes sociales?

Sí, HeyGen proporciona una variedad de plantillas profesionales y controles de marca robustos, permitiéndote mantener una identidad visual consistente en todos tus vídeos. Esto es ideal para crear vídeos coherentes de promesa de marca, cursos de formación interna o contenido para redes sociales que refleje una cultura empresarial positiva.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos de compromiso de empleados accesibles con alcance global?

HeyGen genera automáticamente subtítulos y captions, mejorando la accesibilidad y el alcance global de tus vídeos de compromiso de empleados. Combinado con la generación de voz en off en múltiples idiomas y relaciones de aspecto adaptables, puedes entregar contenido auténtico de manera efectiva a audiencias diversas.

