HeyGen mejora la accesibilidad generando automáticamente subtítulos y leyendas para todos sus vídeos de salud mental, asegurando que el contenido esté disponible para una audiencia más amplia, incluyendo aquellos con discapacidades auditivas. Esto facilita la amplia distribución de recursos cruciales de salud mental y técnicas de reducción del estrés, mejorando el bienestar general de los empleados.