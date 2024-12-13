Crea Vídeos del Recorrido del Empleado: Involucra a Tu Equipo
Crea vídeos cautivadores del recorrido del empleado que impulsen el compromiso utilizando los avatares de IA de HeyGen para contar historias visuales personalizadas.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo convincente de 60 segundos que muestre la cultura de tu empresa y el recorrido completo del empleado para el personal actual y posibles reclutas, utilizando diversas plantillas y escenas para ilustrar el crecimiento y las oportunidades. El estilo visual debe ser dinámico y profesional, con una pista de audio inspiradora, con el objetivo de fomentar un mayor compromiso y orgullo en su lugar de trabajo.
Para los equipos de RRHH que buscan aprender a crear un vídeo de bienvenida rápidamente, produce un breve explicativo de 30 segundos que demuestre los pasos clave y beneficios, utilizando un estilo visual claro e informativo con una voz de texto a discurso directa. Esta guía práctica, creada con la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen, proporciona ideas rápidas y prácticas para agilizar el proceso de creación de vídeos.
Aumenta el compromiso de los empleados diseñando un vídeo dinámico de 50 segundos que celebre hitos dentro del recorrido del empleado, específicamente diseñado para comunicaciones internas y líderes de equipo. Esta narrativa debe ser enérgica y colaborativa en su estilo visual y de audio, aprovechando la generación de voz en off robusta de HeyGen para articular éxitos y motivar al equipo, creando un fuerte sentido de comunidad.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación de Empleados.
Utiliza la IA para crear contenido de formación dinámico que mejore el compromiso de los empleados y la retención de conocimientos a lo largo de su recorrido.
Acelera la Bienvenida y el Aprendizaje de Empleados.
Desarrolla y escala cursos de bienvenida y aprendizaje interno personalizados más rápido, llegando a todos los empleados de manera eficiente con contenido de vídeo atractivo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de bienvenida atractivos para empleados?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de bienvenida atractivos para equipos de RRHH al ofrecer plantillas de vídeo predefinidas y funciones impulsadas por IA, asegurando un proceso de producción profesional y eficiente.
¿Qué opciones creativas avanzadas ofrece HeyGen para personalizar vídeos del recorrido del empleado?
HeyGen ofrece una amplia personalización para vídeos del recorrido del empleado a través de escenas de vídeo personalizables, avatares de IA únicos y controles de marca para asegurar que tu narrativa visual se alinee perfectamente con la cultura de tu empresa.
¿Cómo mejora HeyGen el compromiso de los empleados a través de actores de voz de IA y contenido multilingüe?
HeyGen mejora el compromiso de los empleados al permitirte integrar actores de voz de IA y capacidades de texto a vídeo, incluyendo voces en off multilingües, haciendo que tus vídeos de bienvenida sean accesibles e impactantes para audiencias diversas.
¿Qué hace que HeyGen sea una herramienta efectiva para contar historias visuales en la bienvenida de empleados?
HeyGen es efectiva para contar historias visuales en la bienvenida de empleados porque sus vídeos animados y explicativos, combinados con funciones impulsadas por IA, fomentan un mayor compromiso de los empleados y transmiten claramente la cultura de la empresa.