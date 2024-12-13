Crea Vídeos del Recorrido del Empleado: Involucra a Tu Equipo

Crea vídeos cautivadores del recorrido del empleado que impulsen el compromiso utilizando los avatares de IA de HeyGen para contar historias visuales personalizadas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo convincente de 60 segundos que muestre la cultura de tu empresa y el recorrido completo del empleado para el personal actual y posibles reclutas, utilizando diversas plantillas y escenas para ilustrar el crecimiento y las oportunidades. El estilo visual debe ser dinámico y profesional, con una pista de audio inspiradora, con el objetivo de fomentar un mayor compromiso y orgullo en su lugar de trabajo.
Prompt de Ejemplo 2
Para los equipos de RRHH que buscan aprender a crear un vídeo de bienvenida rápidamente, produce un breve explicativo de 30 segundos que demuestre los pasos clave y beneficios, utilizando un estilo visual claro e informativo con una voz de texto a discurso directa. Esta guía práctica, creada con la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen, proporciona ideas rápidas y prácticas para agilizar el proceso de creación de vídeos.
Prompt de Ejemplo 3
Aumenta el compromiso de los empleados diseñando un vídeo dinámico de 50 segundos que celebre hitos dentro del recorrido del empleado, específicamente diseñado para comunicaciones internas y líderes de equipo. Esta narrativa debe ser enérgica y colaborativa en su estilo visual y de audio, aprovechando la generación de voz en off robusta de HeyGen para articular éxitos y motivar al equipo, creando un fuerte sentido de comunidad.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos del Recorrido del Empleado

Involucra e informa a los nuevos empleados desde el primer día con vídeos cautivadores del recorrido del empleado, creados eficientemente usando funciones impulsadas por IA.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Redacta la narrativa para tu vídeo del recorrido del empleado, luego aprovecha nuestra función de texto a vídeo para dar vida a tus palabras automáticamente.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige entre una variedad de plantillas de vídeo predefinidas para establecer el estilo visual y la estructura de tu vídeo del recorrido del empleado.
3
Step 3
Personaliza y Marca
Personaliza tu vídeo añadiendo la marca de la empresa, visuales de la biblioteca de medios y un actor de voz de IA para asegurar una experiencia de marca consistente.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo y expórtalo en el formato de aspecto deseado, haciéndolo listo para compartir y mejorar el compromiso de los empleados en toda tu organización.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos Atractivos de la Cultura de la Empresa

.

Produce vídeos inspiradores para nuevos empleados y empleados actuales para transmitir efectivamente la cultura de la empresa, los valores y mensajes motivacionales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de bienvenida atractivos para empleados?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de bienvenida atractivos para equipos de RRHH al ofrecer plantillas de vídeo predefinidas y funciones impulsadas por IA, asegurando un proceso de producción profesional y eficiente.

¿Qué opciones creativas avanzadas ofrece HeyGen para personalizar vídeos del recorrido del empleado?

HeyGen ofrece una amplia personalización para vídeos del recorrido del empleado a través de escenas de vídeo personalizables, avatares de IA únicos y controles de marca para asegurar que tu narrativa visual se alinee perfectamente con la cultura de tu empresa.

¿Cómo mejora HeyGen el compromiso de los empleados a través de actores de voz de IA y contenido multilingüe?

HeyGen mejora el compromiso de los empleados al permitirte integrar actores de voz de IA y capacidades de texto a vídeo, incluyendo voces en off multilingües, haciendo que tus vídeos de bienvenida sean accesibles e impactantes para audiencias diversas.

¿Qué hace que HeyGen sea una herramienta efectiva para contar historias visuales en la bienvenida de empleados?

HeyGen es efectiva para contar historias visuales en la bienvenida de empleados porque sus vídeos animados y explicativos, combinados con funciones impulsadas por IA, fomentan un mayor compromiso de los empleados y transmiten claramente la cultura de la empresa.

