Crea Vídeos de Retroalimentación para Empleados Fácilmente con IA

Transforma las revisiones de desempeño con retroalimentación en vídeo personalizada utilizando los avatares de IA de HeyGen para mejorar el compromiso.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para los departamentos de RRHH y líderes de equipo, desarrolla un vídeo conciso de 45 segundos que comunique claramente las pautas generales de la Revisión de Desempeño a todos los empleados. El estilo visual debe ser profesional e informativo, con texto claro en pantalla y una generación de voz en off confiada y explicativa. Aprovecha la función de Texto a vídeo de HeyGen desde el guion para crear de manera eficiente una visión general estandarizada pero atractiva, complementada con Subtítulos automáticos para máxima accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
¿Qué pasaría si tu empresa pudiera fomentar una cultura de retroalimentación abierta y continua con un vídeo atractivo de 60 segundos dirigido a todos los empleados? Este vídeo debe presentar visuales modernos y dinámicos, quizás con gráficos animados, y un estilo de audio accesible. Crea esta pieza introductoria utilizando las versátiles Plantillas y escenas de HeyGen, integrando metraje de archivo convincente de la biblioteca de Medios/soporte de archivo para articular visualmente los beneficios de la retroalimentación activa de los empleados.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de 30 segundos específicamente para que los gerentes entreguen retroalimentación constructiva y personalizada a los miembros del equipo con empatía y claridad. La presentación visual debe ser calmada y directa, apoyada por una generación de voz en off empática. Esto permite una retroalimentación específica a través de guiones distintos, mientras que el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen asegura que el vídeo esté listo para cualquier plataforma después de crear vídeos de retroalimentación para empleados.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Retroalimentación para Empleados

Aprovecha las herramientas de IA de HeyGen para producir vídeos de retroalimentación para empleados atractivos y personalizados, mejorando las Revisiones de Desempeño y la comunicación de RRHH con contenido profesional y personalizado.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Vídeo
Comienza seleccionando una plantilla de vídeo adecuada de la biblioteca de HeyGen. Estas escenas prediseñadas proporcionan una base profesional para tus vídeos de retroalimentación para empleados, ahorrándote tiempo y esfuerzo.
2
Step 2
Personaliza tu Avatar de IA y Guion
Selecciona un avatar de IA que mejor represente tu mensaje e introduce tu guion de retroalimentación personalizado. Los avatares de IA de HeyGen darán vida a tus palabras, entregando retroalimentación personalizada clara y atractiva.
3
Step 3
Añade Mejoras Profesionales
Mejora el profesionalismo de tu vídeo añadiendo la marca de tu empresa y habilitando el Generador de Subtítulos de IA. Esto asegura que tu mensaje sea accesible y consistente con la identidad de tu organización.
4
Step 4
Genera y Comparte tu Retroalimentación
Una vez que tu vídeo esté perfecto, genéralo y descárgalo. Integra fácilmente estos vídeos de retroalimentación para empleados profesionales en tus Revisiones de Desempeño o compártelos directamente con los empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Entrega Revisiones de Desempeño e Incentivos Impactantes

Proporciona retroalimentación personalizada y motivacional y reconoce logros para inspirar y elevar efectivamente a los miembros de tu equipo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de retroalimentación para empleados atractivos rápidamente?

HeyGen ofrece una variedad de plantillas de vídeo profesionales que te permiten crear rápidamente vídeos de retroalimentación para empleados atractivos. Puedes personalizar fácilmente estas plantillas con tu marca y contenido específico, asegurando que tu retroalimentación personalizada destaque.

¿Qué herramientas de IA ofrece HeyGen para mejorar los vídeos de retroalimentación para empleados?

Las potentes herramientas de IA de HeyGen te permiten generar vídeos profesionales a partir de un guion utilizando avatares de IA realistas y Actores de Voz de IA naturales. Esto agiliza la producción de comunicaciones críticas como Revisiones de Desempeño y vídeos de Reconocimiento al Empleado, haciéndolos altamente eficientes e impactantes.

¿Puede HeyGen apoyar la creación de vídeos de retroalimentación para empleados para una fuerza laboral diversa y global?

Absolutamente. HeyGen admite voces en off multilingües y cuenta con un Generador de Subtítulos de IA, lo que te permite entregar retroalimentación en vídeo profesional en múltiples idiomas. Esto asegura una comunicación efectiva para Mejoras en Programas de Capacitación e iniciativas de RRHH en tus diversos equipos globales.

¿Cómo facilita HeyGen la retroalimentación personalizada para empleados y la comunicación de RRHH?

HeyGen empodera a los profesionales de RRHH para generar vídeos de retroalimentación personalizados de manera eficiente, aprovechando su editor de vídeo intuitivo y capacidades avanzadas de IA. Esto permite una comunicación consistente, de alta calidad y escalable, mejorando significativamente la experiencia y el compromiso general de los empleados.

