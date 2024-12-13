Crea Vídeos de Alerta para Empleados con el Poder de la AI
Transforma las comunicaciones internas con vídeos de alerta para empleados impulsados por AI. Usa los avatares de AI de HeyGen para entregar mensajes críticos.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de alerta de 30 segundos dirigido a todo el personal, centrado en una notificación urgente de ciberseguridad. Este mensaje directo debe emplear la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion y subtítulos esenciales para transmitir instrucciones críticas de inmediato, manteniendo un estilo de audio urgente pero calmado con visuales mínimos e impactantes.
Diseña un vídeo atractivo de 60 segundos para celebrar el logro excepcional de un equipo, destinado a toda la empresa para fomentar el compromiso de los empleados. Aprovecha la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para infundir visuales dinámicos y un estilo de audio motivador, complementado con varias plantillas y escenas para resaltar historias de éxito y contribuciones individuales.
Produce un vídeo informativo de 30 segundos programado para los empleados inscritos en una próxima sesión de formación corporativa. Este vídeo debe ofrecer un recordatorio amistoso y detalles clave utilizando la generación de voz en off de HeyGen, asegurando un tono de audio claro y alentador. Los visuales deben ser brillantes y profesionales, optimizados con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Eficacia de la Formación de Empleados.
Utiliza vídeo AI para crear alertas atractivas para formación, cambios de política e incorporación, aumentando significativamente el compromiso y la retención de los empleados.
Escala la Difusión de Información Interna.
Genera rápidamente numerosos mensajes de vídeo AI para comunicar efectivamente información vital y llegar a todos los empleados a nivel global.
Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son las principales ventajas de usar HeyGen para las comunicaciones internas?
HeyGen es una herramienta de alerta de vídeo impulsada por AI que mejora significativamente las comunicaciones internas al permitirte crear fácilmente vídeos de alerta para empleados. Asegura que tu equipo reciba actualizaciones críticas, como cambios de política o formación corporativa, en un formato de vídeo atractivo y accesible, aumentando el compromiso general de los empleados.
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de alerta para empleados rápidamente?
Con HeyGen, puedes crear rápidamente vídeos de alerta para empleados simplemente convirtiendo texto a vídeo desde un guion. Nuestra plataforma ofrece una amplia selección de plantillas, avatares de AI y capacidades de generación de voz en off, agilizando la producción de alertas de vídeo profesionales sin necesidad de experiencia extensa en edición de vídeo.
¿Puede HeyGen usarse para enviar mensajes de vídeo para notificaciones urgentes?
Absolutamente. HeyGen funciona como una herramienta efectiva de alerta de vídeo para notificaciones urgentes a empleados, asegurando que los mensajes críticos se transmitan de manera clara y rápida. Puedes generar y enviar rápidamente mensajes de vídeo para abordar notificaciones de emergencia o anuncios urgentes a toda tu fuerza laboral.
¿HeyGen admite la personalización de marca para las alertas de vídeo?
Sí, HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote integrar el logo de tu empresa y colores específicos de la marca en todas tus alertas de vídeo. Esta capacidad ayuda a mantener una identidad corporativa consistente en todas tus comunicaciones internas y vídeos de alerta para empleados.