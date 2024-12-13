Los Avatares de IA de HeyGen dan vida a los guiones, mejorando la educación en empatía al proporcionar presentadores realistas y cercanos para tus vídeos de formación. Junto con la generación profesional de voz en off, estos avatares comunican eficazmente los matices de la empatía y la inteligencia emocional, haciendo que el aprendizaje sea más inmersivo para cualquier audiencia.