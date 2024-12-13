HeyGen apoya verificaciones de cumplimiento robustas permitiéndote crear vídeos que validan específicamente el código HTML y la adherencia a las regulaciones de la industria. Esto asegura que tu proceso de garantía de calidad de correos electrónicos cumpla con todos los requisitos legales antes del despliegue, minimizando riesgos y enfocándose en el cumplimiento.