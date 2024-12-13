Crea Vídeos de Calendario de Correo Electrónico con la Simplicidad de la AI

Genera contenido de vídeo atractivo para tu calendario de email marketing sin esfuerzo. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para ahorrar tiempo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a creadores de contenido y equipos de marketing, guiándolos a través del proceso de planificación efectiva de su "contenido de vídeo" utilizando un "calendario de contenido". La estética debe ser limpia e instructiva, con superposiciones de texto claras en pantalla y diagramas de flujo animados, acompañados de una voz concisa e informativa. Demuestra la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion para una generación rápida de contenido y el beneficio de los subtítulos automáticos para la accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un anuncio enérgico de 30 segundos dirigido a los especialistas en marketing digital y agencias, mostrando la rápida creación de "vídeos de marketing" impactantes para varias "campañas de vídeo". Emplea un estilo visual dinámico y rápido con transiciones modernas y una pista de fondo enérgica para transmitir eficiencia. Enfatiza cómo las extensas plantillas y escenas de HeyGen aceleran la producción de vídeos y cómo el soporte de la biblioteca de medios/stock ofrece diversos recursos visuales.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo explicativo elegante de 40 segundos para coordinadores de marketing y gerentes de redes sociales, detallando las mejores prácticas para "programar vídeos" dentro de un marco de "marketing digital". El estilo visual y de audio debe ser minimalista y elegante, utilizando gráficos limpios y una voz calmada y tranquilizadora. Ilustra la flexibilidad del cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para la distribución multiplataforma y la personalización ofrecida por los avatares de AI.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Calendario de Correo Electrónico

Crea contenido de vídeo atractivo para tus campañas de email marketing y calendario de contenido con facilidad, mejorando tus esfuerzos de marketing digital y programando vídeos de manera efectiva.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Esboza tus mensajes de email marketing y planifica tu contenido de vídeo. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar fácilmente tu contenido escrito en un borrador inicial de vídeo.
2
Step 2
Elige tu Avatar de AI
Mejora la presentación de tu vídeo seleccionando un avatar de AI adecuado de la diversa biblioteca de HeyGen. Estos avatares transmitirán profesionalmente tu mensaje a tu audiencia.
3
Step 3
Aplica Branding y Estilo
Personaliza tu vídeo de calendario de correo electrónico con tu estilo único. Usa los controles de branding de HeyGen (logo, colores) para asegurar la consistencia con la identidad de tu marca en todos tus elementos visuales.
4
Step 4
Exporta con Subtítulos
Prepara tu vídeo para un mayor alcance en tus campañas de email marketing. Añade subtítulos para aumentar la accesibilidad y el compromiso, luego exporta tu vídeo final en el formato deseado.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora el aprendizaje y el compromiso con vídeo AI

Desarrolla tutoriales en vídeo y contenido informativo convincente para distribuir por correo electrónico, aumentando el compromiso de la audiencia y la retención de conocimiento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de calendario de correo electrónico atractivos para mis campañas de marketing?

HeyGen te permite crear vídeos de calendario de correo electrónico atractivos de manera eficiente. Utiliza avatares avanzados de AI y capacidades de texto a vídeo para transformar guiones en contenido de vídeo atractivo, perfecto para mejorar tus esfuerzos de email marketing y campañas de vídeo.

¿Puede HeyGen simplificar el proceso de creación de vídeos para mi calendario de contenido?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para simplificar tu flujo de trabajo de creación de vídeos, haciendo que sea sencillo llenar tu calendario de contenido. Con plantillas personalizables y potentes funciones de texto a vídeo, puedes producir y programar vídeos rápidamente para una comunicación consistente.

¿Qué opciones de branding ofrece HeyGen para mis vídeos de marketing digital?

HeyGen proporciona controles de branding robustos para asegurar que tus vídeos de marketing se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Incorpora fácilmente tu logo, colores de marca y fuentes personalizadas en tu contenido de vídeo, reforzando tu presencia en marketing digital.

¿Es fácil producir contenido de vídeo de alta calidad con HeyGen, incluso sin experiencia previa?

Sí, HeyGen hace que sea increíblemente sencillo producir contenido de vídeo de alta calidad, independientemente de tu nivel de experiencia. Su plataforma intuitiva te permite crear vídeos a partir de texto, generar voces en off y añadir subtítulos sin esfuerzo, simplificando todo el proceso de producción de vídeo.

