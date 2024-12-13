Domina Cómo Crear Cuadros Eléctricos con Nuestros Videos

Produce tutoriales claros de cuadros eléctricos desde tus guiones con Texto a vídeo, simplificando los programas de paneles y la creación de circuitos en Revit.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un tutorial de 90 segundos centrado en cómo personalizar y generar eficazmente una plantilla de "programa de panel" en Revit, dirigido a diseñadores MEP intermedios que buscan optimizar su documentación. El estilo visual debe presentar demostraciones claras de la interfaz de usuario con anotaciones animadas, acompañado de una pista de audio animada e informativa, asegurando plena accesibilidad con la función integrada de Subtítulos/captions de HeyGen para alcance global.
Prompt de Ejemplo 2
Elabora una guía de resolución de problemas de 2 minutos para los mensajes de "error" comunes que se encuentran al intentar "crear circuitos" para varios "dispositivos" en Revit, específicamente dirigida a ingenieros eléctricos experimentados que buscan soluciones rápidas. El vídeo debe adoptar un formato de problema-solución con cortes visuales dinámicos e instrucciones en pantalla nítidas, utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen para presentar información compleja de manera clara y eficiente.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo conciso de 45 segundos sobre las mejores prácticas para explicar cómo conectar correctamente las cargas de "receptáculo" en diferentes "espacios" de un proyecto de Revit, dirigido a nuevos técnicos CAD/BIM. La presentación visual debe ser altamente atractiva con destacados estratégicos y un tono de audio amigable y conversacional, y el vídeo debe estar optimizado para varias plataformas aprovechando la capacidad de redimensionamiento y exportación de Aspecto de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona la Creación de Videos Instructivos de Cuadros Eléctricos

Produce sin esfuerzo tutoriales de vídeo profesionales para crear cuadros eléctricos y gestionar programas de paneles utilizando las potentes funciones AI de HeyGen.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo entre las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para estructurar tu vídeo instructivo sobre tutoriales de diseño de cuadros eléctricos. Esto establece la base para una guía clara y atractiva.
2
Step 2
Crea tu Guion y Avatar
Introduce tu guion detallado para demostrar cómo trabajar con cuadros eléctricos. Luego, selecciona entre varios avatares AI para presentar tu contenido, dando vida a tus instrucciones.
3
Step 3
Añade Voz en Off y Subtítulos
Mejora la claridad utilizando la avanzada generación de Voz en off de HeyGen para tu guion. Además, incluye detalles del programa de paneles en tu vídeo, asegurando que toda la información clave se transmita de manera efectiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo instructivo sobre cómo crear circuitos. Utiliza las opciones de redimensionamiento y exportación de Aspecto de HeyGen para producir tu vídeo en el formato deseado, listo para su distribución a tu audiencia.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Rápidamente Videos Instructivos Atractivos

Produce de manera eficiente clips de vídeo atractivos y tutoriales cortos para instrucciones de cuadros eléctricos, ahorrando tiempo y recursos significativos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo permite HeyGen a los usuarios crear vídeos de alta calidad de manera eficiente para diversas aplicaciones?

HeyGen agiliza la producción de vídeos a través de sus avatares AI y capacidades de texto a vídeo desde guiones. Los usuarios pueden generar rápidamente contenido atractivo con voces en off profesionales y controles de marca personalizables, haciendo accesible la creación de vídeos complejos.

¿Qué opciones de plantillas están disponibles en HeyGen para diversos proyectos de vídeo?

HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas y escenas pre-diseñadas, permitiendo a los usuarios configurar rápidamente sus proyectos de vídeo. Estas opciones de plantillas se pueden personalizar con el logotipo y los colores de tu marca para asegurar un mensaje coherente en diversas aplicaciones, similar a cómo una plantilla de programa de panel proporciona un punto de partida estructurado para dibujos técnicos.

¿Puede HeyGen integrar varios elementos multimedia y proporciones de aspecto para salidas de vídeo personalizadas en diferentes espacios?

Sí, HeyGen soporta una robusta biblioteca de medios y contenido de stock, permitiéndote incorporar diversos elementos en tus vídeos. Además, proporciona opciones de redimensionamiento y exportación de proporciones de aspecto para asegurar que tu contenido esté perfectamente optimizado para cualquier espacio digital o dispositivo de visualización.

¿Qué medidas toma HeyGen para ayudar a los usuarios a evitar errores comunes durante el proceso de creación de vídeos?

La interfaz intuitiva de HeyGen y las funciones de vista previa en tiempo real ayudan a los usuarios a identificar y corregir posibles problemas antes de la exportación final. Su enfoque estructurado para la generación de vídeos, donde diferentes componentes se conectan efectivamente, minimiza la posibilidad de discrepancias en el resultado, asegurando un producto final pulido.

