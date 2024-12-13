Crea Vídeos de Formación Eficientes con IA

Produce vídeos de formación atractivos rápidamente utilizando avatares de IA para optimizar la formación de empleados y la incorporación de nuevos contratados de manera efectiva.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos que demuestre un nuevo flujo de trabajo de software a los miembros existentes del equipo, diseñado para crear vídeos de formación eficientes. El estilo visual debe ser claro y paso a paso, quizás simulando una grabación de pantalla, con una voz en off calmada e instructiva, complementada por los Subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad y aprendizaje reforzado.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo promocional dinámico de 30 segundos dirigido a formadores corporativos, ilustrando lo fácil que es crear vídeos de formación para varios programas internos. Emplea un estilo visual moderno con gráficos en movimiento atractivos y una voz segura y experta, aprovechando las Plantillas y escenas de HeyGen para iniciar la producción de vídeos de eLearning atractivos con un esfuerzo mínimo.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo impactante de 50 segundos para profesionales de aprendizaje y desarrollo, explicando cómo convertir un guion existente en un vídeo de formación efectivo rápidamente. La presentación visual debe ser elegante y directa, centrándose en la transformación de texto a vídeo con un tono de audio neutral y profesional, destacando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para una creación de contenido optimizada.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación Eficientes

Optimiza el aprendizaje de tu equipo con vídeos profesionales impulsados por IA. Transforma fácilmente el contenido en materiales de formación impactantes en solo cuatro pasos.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de formación. La función de **Texto a vídeo desde guion** de HeyGen transformará tu texto en diálogo hablado, iniciando tus vídeos de formación eficientes.
2
Step 2
Selecciona Avatares de IA y Visuales
Da vida a tu contenido eligiendo de una diversa biblioteca de **avatares de IA** y personalizando su apariencia y voz para que se ajusten a tu marca.
3
Step 3
Añade Elementos Atractivos y Marca
Mejora tu vídeo con música de fondo y visuales relevantes. Aplica tus colores personalizados y logotipo con **Controles de marca (logotipo, colores)** para asegurar consistencia y crear vídeos de formación atractivos que reflejen tu marca.
4
Step 4
Exporta y Distribuye Tu Vídeo
Una vez que tu vídeo de formación esté completo, utiliza la función de **Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones** para optimizarlo para varias plataformas, asegurando que tus vídeos de formación efectivos estén listos para su distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplificar Temas Complejos para una Educación Mejorada

Transforma temas intrincados, como temas médicos, en vídeos educativos claros y concisos, mejorando la comprensión.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación atractivos de manera efectiva?

HeyGen te permite producir vídeos de formación verdaderamente atractivos transformando tu guion en contenido dinámico utilizando avatares de IA realistas. Esta capacidad asegura que la formación de tus empleados no solo sea efectiva, sino también cautivadora.

¿Qué hace de HeyGen una opción eficiente para la producción de vídeos de contenido formativo?

HeyGen simplifica significativamente la producción de vídeos generando vídeos de formación profesional directamente desde tu texto, con generación de voz en off y plantillas de vídeo personalizables. Este enfoque permite la creación rápida de vídeos instructivos y contenido de eLearning sin configuraciones tradicionales complejas.

¿Puedo personalizar la imagen visual de mis vídeos de formación corporativa usando HeyGen?

Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar sin problemas el logotipo y los colores de tu empresa en todos tus vídeos de formación. Esto asegura una apariencia consistente y profesional, ya sea para la incorporación de nuevos empleados o la formación general del personal.

¿Cómo utiliza HeyGen los avatares de IA para simplificar la creación de vídeos de formación?

HeyGen aprovecha los avatares de IA de última generación para transformar tu guion escrito en presentaciones de vídeo realistas, eliminando la necesidad de actores o filmaciones elaboradas. Esta innovadora generación de vídeos con IA hace que la creación de vídeos de formación eficientes y otros contenidos instructivos sea sencilla y accesible.

