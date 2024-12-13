Sí, HeyGen cuenta con un potente "Generador de Texto a Vídeo Gratuito" que convierte tus guiones en vídeos dinámicos con facilidad. Esto simplifica el proceso para "crear vídeos de formación" para escenarios críticos como la "formación en recuperación ante desastres" a través de una eficiente "generación de vídeo con IA".