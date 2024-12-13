Crea Vídeos de Programas de Diversidad que Inspiran Cambio
Diseña rápidamente formación en diversidad impactante para un lugar de trabajo inclusivo utilizando los avatares de IA de HeyGen para transmitir mensajes convincentes.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de microaprendizaje de 60 segundos para los miembros actuales del equipo abordando escenarios comunes de sesgo inconsciente en el lugar de trabajo. El estilo visual debe ser realista y basado en escenarios, empleando un tono de audio ligeramente serio pero empático con una narración clara y concisa. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para producir el contenido de manera eficiente e incluye subtítulos para mejorar la accesibilidad para todos los espectadores.
Produce un vídeo promocional dinámico de 30 segundos dirigido a gerentes y líderes de equipo, destacando cómo un programa de formación en diversidad robusto puede estimular un enfoque creativo para la resolución de problemas. Emplea visuales enérgicos con gráficos en movimiento atractivos que ilustren la colaboración y un fondo musical motivador. Este vídeo puede utilizar eficazmente las diversas plantillas y escenas de HeyGen para iniciar la creación y mejorar su atractivo visual a través del soporte de la biblioteca de medios/stock.
Elabora un vídeo conciso de 40 segundos para todos los empleados reforzando los valores de la empresa contra la discriminación y el comportamiento de acoso, subrayando la importancia del respeto mutuo. El estilo visual y de audio debe ser profesional y limpio, entregado con un tono tranquilizador pero firme a través de una generación de voz en off autoritaria. Asegura una visualización óptima en varias plataformas utilizando la función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto de HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Amplía el Alcance de la Formación en Diversidad.
Aprovecha la IA para producir más cursos de formación en diversidad y educar efectivamente a una fuerza laboral global sobre inclusión.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación.
Utiliza la IA para crear vídeos de diversidad atractivos que mejoren significativamente la participación de los alumnos y la retención del conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación en diversidad de manera eficiente?
HeyGen te permite crear vídeos de formación en diversidad atractivos utilizando avatares de IA y tecnología de texto a vídeo. Este enfoque simplificado hace que la producción de contenido impactante para tu programa de diversidad e inclusión sea mucho más rápida, apoyando un entorno inclusivo.
¿Qué características ofrece HeyGen para personalizar vídeos de programas de diversidad?
Con HeyGen, puedes personalizar completamente tus vídeos de programas de diversidad aprovechando los controles de marca, varias plantillas y una completa biblioteca de medios de stock. Esto asegura que tus vídeos de formación se alineen perfectamente con los objetivos de diseño instruccional y de mensajes de tu organización.
¿Puede HeyGen facilitar la formación diversa e inclusiva en el lugar de trabajo?
Absolutamente. HeyGen proporciona una plataforma profesional para abordar temas cruciales como el sesgo inconsciente, el acoso sexual y la discriminación en tus vídeos de formación en el lugar de trabajo. Los avatares de IA personalizables y la generación de voz en off aseguran una entrega consistente y sensible para cualquier programa de formación en diversidad.
¿Es HeyGen un creador de vídeos de IA efectivo para la formación corporativa?
HeyGen es un creador de vídeos de IA extremadamente efectivo, simplificando el proceso de producción de vídeos de formación de alta calidad. Su interfaz intuitiva y capacidades de texto a vídeo lo hacen ideal para crear contenido integral de diversidad e inclusión sin necesidad de experiencia extensa en producción de vídeo.