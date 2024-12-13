Crea Vídeos de Orientación sobre Diversidad con IA
Genera rápidamente vídeos de formación y orientación sobre diversidad con avatares de IA, mejorando la inclusión en el lugar de trabajo y la formación de empleados.
Desarrolla un vídeo DEI convincente de 45 segundos dirigido a todos los empleados y equipos de RRHH, diseñado para fomentar una comprensión más profunda de la diversidad y promover un entorno de trabajo inclusivo. Aprovecha las plantillas y escenas personalizables de HeyGen y la función de texto a vídeo desde guion para crear contenido impactante y educativo.
Imagina un clip vibrante de 30 segundos que destaque la riqueza de la diversidad cultural dentro de tu organización para la comunicación interna y el alcance externo. Este contenido de vídeo inclusivo, perfecto para una amplia audiencia de empleados y posibles nuevos reclutas, puede mejorarse con ricos elementos visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock y hacerse accesible globalmente mediante subtítulos automáticos.
¿Cómo puedes comunicar eficazmente el valor de la diversidad en la toma de decisiones a los gerentes de equipo y líderes en un formato conciso? Produce un dinámico vídeo de formación sobre diversidad de 20 segundos utilizando las extensas plantillas y escenas de HeyGen, asegurando que sea visualmente atractivo y perfectamente formateado para varias plataformas con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso en la Formación DEI.
Aprovecha la IA para crear vídeos de orientación sobre diversidad dinámicos e interactivos, aumentando significativamente el compromiso de los empleados y la retención de conocimientos durante la formación.
Escala Programas de Diversidad Globales.
Desarrolla y distribuye eficientemente una gama más amplia de contenido de vídeo inclusivo, permitiendo a los equipos de RRHH llegar a una fuerza laboral diversa y global con mensajes DEI estandarizados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a los equipos de RRHH a crear vídeos de formación efectivos sobre diversidad e inclusión?
HeyGen capacita a los equipos de RRHH para producir vídeos DEI impactantes y contenido de vídeo inclusivo de manera eficiente. Utiliza los avatares de IA de HeyGen y las voces multilingües para ofrecer una formación de empleados coherente y atractiva que fomente la inclusión en el lugar de trabajo y la diversidad cultural.
¿Qué hace que la plataforma de creación de vídeos de IA de HeyGen sea ideal para contenido inclusivo?
La plataforma de HeyGen ofrece una amplia gama de avatares de IA y escenas personalizables, permitiéndote crear contenido de vídeo inclusivo personalizado y relatable. Esto asegura que tu mensaje resuene auténticamente con una amplia audiencia para varios vídeos de formación y orientación de empleados.
¿Puede HeyGen soportar vídeos de orientación sobre diversidad multilingües y formación global?
Sí, HeyGen permite la creación de vídeos de orientación sobre diversidad multilingües a través de sus avanzadas voces multilingües y subtítulos automáticos. Esto asegura que tu formación sobre diversidad cultural y contenido inclusivo sean accesibles e impactantes para una fuerza laboral global.
¿Cómo simplifica HeyGen la producción de vídeos de formación sobre diversidad atractivos?
HeyGen simplifica la producción de vídeos de formación sobre diversidad de alta calidad aprovechando la tecnología de vídeo de IA, plantillas de vídeo intuitivas y tecnología avanzada de texto a voz. Esto te permite transformar rápidamente guiones en visuales dinámicos, mejorando tus programas de formación de empleados.