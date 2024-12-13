Crea Vídeos de Formación para Distribuidores con Avatares de IA

Optimiza tu proceso de incorporación para distribuidores. Aprovecha los avatares de IA para ofrecer experiencias de aprendizaje en vídeo consistentes y cautivadoras.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un "micro-vídeo de aprendizaje" impactante de 30 segundos dirigido a "distribuidores" experimentados para actualizaciones rápidas sobre nuevas características de productos. Utiliza un estilo dinámico y visualmente atractivo, mejorado por "Texto a vídeo desde guion" para convertir rápidamente tu contenido, asegurando que toda la información crucial se transmita mediante "Subtítulos/captions" automáticos para un aprendizaje accesible y en movimiento.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo completo de 60 segundos para "crear vídeos de formación" para "distribuidores" que dominen configuraciones complejas de productos. Adopta un estilo visual pulido y explicativo, incorporando gráficos y tablas relevantes extraídos de la "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen, todo construido sobre "Plantillas y escenas" diseñadas por expertos para ofrecer un "aprendizaje basado en vídeo" sofisticado.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un "vídeo de formación animado" de 50 segundos para transmitir actualizaciones esenciales de cumplimiento a todos los "distribuidores". Aprovecha un estilo visual amigable y ligeramente animado usando los "avatares de IA" de HeyGen para hacer temas secos más atractivos, asegurando una visualización óptima en varias plataformas utilizando "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para esta "Solución de Aprendizaje Potenciada por IA".
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación para Distribuidores

Produce rápida y fácilmente vídeos de formación profesional para tus distribuidores y socios de canal usando herramientas potenciadas por IA.

1
Step 1
Crea tu Guion de Formación
Escribe tu contenido o pega un guion existente en HeyGen. Nuestra IA utilizará capacidades de texto a vídeo desde guion para formar la base de tus vídeos de formación para distribuidores.
2
Step 2
Elige tu Presentador de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA y combínalos con una voz de IA para dar vida a tu guion, asegurando una presentación consistente y atractiva para tus socios de canal.
3
Step 3
Añade Elementos Visuales y de Marca
Incorpora elementos visuales relevantes, escenas de fondo y utiliza los controles de marca de HeyGen (logotipo, colores) para aplicar el logotipo y los colores de tu marca para un aspecto profesional y cohesivo, ideal para la formación de productos.
4
Step 4
Exporta y Despliega para el Aprendizaje
Genera tu contenido de aprendizaje basado en vídeo, utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas. Descárgalo fácilmente e intégralo en tu LMS o compártelo directamente con los distribuidores.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Acelera la Producción de Vídeos de Formación

Produce rápidamente vídeos de formación de alta calidad usando avatares de IA y texto a vídeo desde guion, reduciendo significativamente el tiempo y los costos de producción.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación atractivos para distribuidores?

HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de formación para distribuidores usando avatares de IA realistas y texto a vídeo desde guion, transformando tu contenido en vídeos de formación animados y dinámicos sin producción compleja. Esto permite un despliegue rápido de experiencias de aprendizaje de alta calidad e impacto para tus socios de canal.

¿Qué características hacen de HeyGen un generador efectivo de formación para distribuidores?

HeyGen funciona como un potente generador de formación para distribuidores al proporcionar Soluciones de Aprendizaje Potenciadas por IA, incluyendo plantillas personalizables, voz en off de IA y un generador de subtítulos de IA. Estas características optimizan la producción de vídeos de formación profesional, mejorando el proceso de incorporación para distribuidores a nivel mundial.

¿Puede HeyGen personalizar el contenido de formación para socios de canal específicos?

Absolutamente, HeyGen permite personalizar la formación de productos y los micro-vídeos de aprendizaje a través de amplios controles de marca, incluyendo logotipos y colores personalizados. Esto asegura que tu contenido de aprendizaje basado en vídeo resuene de manera única con cada uno de tus socios de canal.

¿Cómo simplifica HeyGen la producción de aprendizaje basado en vídeo para distribuidores?

HeyGen simplifica la creación de aprendizaje basado en vídeo convirtiendo texto a vídeo desde guion con voz en off de IA y subtítulos/captions automáticos, eliminando la necesidad de equipos costosos o actores. Esto te permite desarrollar y desplegar rápidamente vídeos de formación completos para tus distribuidores.

