Crea Vídeos de Alineación de Equipos Distribuidos con IA

Impulsa el compromiso de los empleados y ofrece actualizaciones claras de equipos remotos utilizando vídeos personalizados generados por los avanzados avatares de IA de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a departamentos de RRHH y gestores de formación responsables de la incorporación de nuevos empleados en equipos distribuidos, mejorando el compromiso general de los empleados. Este vídeo debe adoptar un tono amigable e informativo, presentando diversos "avatares de IA" para presentar el contenido de formación de manera atractiva. El diseño visual debe ser brillante y alentador, complementado por una voz en off clara y acogedora.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 45 segundos para cualquier miembro de un equipo distribuido que busque mejorar la comunicación asincrónica y fomentar una mejor colaboración. Este vídeo personalizado debe ser visualmente enérgico y directo al grano, incluyendo automáticamente "Subtítulos" para accesibilidad en diferentes entornos. El audio debe ser conciso y directo, asegurando que la información crítica se transmita de manera eficiente.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina crear un vídeo pulido de 75 segundos para ejecutivos y jefes de departamento, centrado en lograr una alineación de equipo de alto nivel a través de vídeos modernos "impulsados por IA". El estilo visual y de audio debe exudar profesionalismo e innovación, integrando ricos elementos visuales de la "Biblioteca de medios/soporte de stock" para subrayar mensajes estratégicos clave. Este vídeo debe demostrar el poder de las plantillas de vídeo impulsadas por IA de HeyGen para transmitir información compleja de manera efectiva.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Alineación de Equipos Distribuidos

Produce sin esfuerzo mensajes en vídeo atractivos y consistentes para mantener a tu equipo distribuido conectado y alineado, fomentando una mejor comunicación asincrónica.

1
Step 1
Selecciona Tu Plantilla
Comienza eligiendo entre la diversa colección de plantillas de vídeo impulsadas por IA de HeyGen diseñadas para diversas necesidades de comunicación. Pega tu guion en la plantilla seleccionada.
2
Step 2
Añade Tu Avatar de IA
Da vida a tu mensaje seleccionando un avatar de IA de la biblioteca de HeyGen. Combínalo con un actor de voz de IA expresivo para narrar tu guion.
3
Step 3
Aplica Marca y Medios
Asegura la consistencia de la marca aplicando la marca de tu equipo, incluyendo logotipos y colores personalizados, utilizando los controles de marca. Enriquece tu vídeo con elementos visuales de apoyo de la biblioteca de medios.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Una vez satisfecho, exporta tu vídeo de alta calidad en varios formatos de aspecto para diferentes plataformas. Compártelo fácilmente para permitir una comunicación asincrónica efectiva y mantener a tu equipo distribuido alineado.

Mejora el Compromiso de los Empleados

Fomenta conexiones más fuertes y aumenta la moral en equipos distribuidos a través de actualizaciones de vídeo personalizadas, anuncios y mensajes colaborativos atractivos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a los equipos distribuidos a lograr una mejor alineación?

HeyGen permite a los equipos distribuidos crear vídeos atractivos impulsados por IA para una alineación de equipo sin fisuras. Utiliza nuestras plantillas de vídeo impulsadas por IA para producir rápidamente vídeos consistentes y personalizados para todas tus necesidades de comunicación asincrónica.

¿Qué tipos de comunicación en vídeo puede facilitar HeyGen para la colaboración remota?

HeyGen facilita diversos tipos de comunicación en vídeo para equipos remotos, incluyendo Actualizaciones de Equipos Remotos, Inicios de Proyectos y Contenido de Formación. Nuestra plataforma apoya la creación de vídeos atractivos con Avatares de IA y Generador de Subtítulos de IA, perfectos para una comunicación asincrónica efectiva.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos impulsados por IA para la comunicación interna?

HeyGen simplifica la creación de vídeos impulsados por IA convirtiendo texto en vídeo utilizando avatares de IA realistas y un actor de voz de IA. Nuestra interfaz intuitiva y las plantillas de vídeo impulsadas por IA de HeyGen permiten a cualquiera producir vídeos profesionales y personalizados para una mejor colaboración.

¿Puede HeyGen ayudar a mejorar el compromiso de los empleados con contenido de vídeo personalizado?

Absolutamente, HeyGen ayuda a aumentar el compromiso de los empleados a través de vídeos personalizados que resuenan con tu equipo. Crea vídeos atractivos utilizando nuestra completa biblioteca de medios y controles de marca para asegurar que tus mensajes sean impactantes y memorables.

