Crea Vídeos de Procedimientos de Despacho Fácilmente

Crea rápidamente guías de vídeo de formación en despacho atractivas, aprovechando los avatares de AI de HeyGen para una producción sin fisuras.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de actualización de 90 segundos diseñado para gerentes de flota experimentados y coordinadores de logística, con un estilo visual profesional y elegante que demuestre las interfaces del sistema y una voz en off autoritaria y concisa, para resaltar nuevos vídeos de procedimientos de despacho y optimizar la gestión de flotas, utilizando la generación de voz en off de HeyGen para un audio de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo tutorial integral de 2 minutos para el personal de soporte técnico, desarrolladores y equipos de operaciones técnicas, presentando un estilo visual detallado con grabaciones de pantalla y un audio explicativo técnico y preciso, centrado en la Integración de API de Despacho, que se puede generar fácilmente a partir de un guion utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Dirigido a miembros del equipo de despacho y representantes de servicio al cliente, produce un vídeo de guía rápida de 45 segundos con un estilo visual dinámico enfocado en la solución de problemas y un audio empático, de apoyo y claro, para abordar problemas comunes de seguimiento de pedidos y proporcionar guías rápidas en vídeo, asegurando accesibilidad para todos los espectadores a través de la función de subtítulos/captions de HeyGen.


Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Procedimientos de Despacho

Transforma eficientemente tu formación en despacho en guías de vídeo atractivas utilizando avatares de AI y características avanzadas, agilizando la gestión de flotas y los tutoriales de seguimiento de pedidos.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Despacho
Comienza escribiendo o pegando tus procedimientos de despacho en la plataforma. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion convertirá automáticamente tu texto en un vídeo dinámico, aprovechando el poder de un Generador de Texto a Vídeo Gratuito.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de AI
Selecciona un avatar de AI que mejor represente tu marca o estilo de formación. Combínalo con un actor de voz de AI para transmitir tu mensaje claramente, asegurando voces en off de alta calidad para tus vídeos de procedimientos de despacho.
3
Step 3
Añade Visuales y Branding
Mejora tu vídeo con visuales relevantes de nuestra biblioteca de medios/soporte de stock y aplica los controles de branding de tu empresa como logotipos y colores. Utiliza plantillas y escenas para hacer que tus guías de vídeo sean profesionales y atractivas para la formación en despacho.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo añadiendo subtítulos/captions para accesibilidad, luego expórtalo en el formato de aspecto deseado. Tus vídeos de formación en despacho profesionales están ahora listos para ser compartidos con tu equipo, mejorando la gestión de flotas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Procedimientos de Despacho Complejos

Simplifica protocolos de despacho intrincados y flujos de trabajo operativos en tutoriales de vídeo claros, concisos y fáciles de entender impulsados por AI.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos profesionales de procedimientos de despacho?

HeyGen te permite crear vídeos de procedimientos de despacho sin esfuerzo transformando guiones de texto en contenido atractivo utilizando avatares de AI realistas. Esto agiliza la producción de guías de vídeo de alta calidad para una formación eficiente en despacho.

¿Qué herramientas avanzadas de AI ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen proporciona herramientas avanzadas de AI, incluyendo avatares de AI versátiles, un actor de voz de AI para narraciones naturales y un Generador de Subtítulos de AI para subtítulos automáticos. Estas características técnicas aseguran que tus guías de vídeo sean profesionales y accesibles.

¿Puedo generar fácilmente voces en off de alta calidad para mis tutoriales de formación en despacho?

Absolutamente. Las potentes capacidades de texto a vídeo de HeyGen incluyen la generación de voces en off de alta calidad directamente desde tu guion. Esto te permite producir narraciones claras y consistentes para todos tus tutoriales de formación en despacho.

¿Se considera HeyGen un Generador de Texto a Vídeo Gratuito para uso empresarial?

HeyGen ofrece robustas características de generación de texto a vídeo, permitiendo a las empresas crear eficientemente guías de vídeo profesionales a partir de texto. Aunque ofrece varios planes, la plataforma de HeyGen facilita la creación de vídeos de procedimientos de despacho atractivos.

