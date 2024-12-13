Crea vídeos de formación sobre políticas de descuentos sin esfuerzo

Optimiza la educación de los empleados con avatares de IA dinámicos que explican claramente tus políticas de descuentos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos para los gerentes de ventas sobre cómo utilizar eficientemente las plantillas de Descuento preaprobadas para una aplicación consistente en todas las transacciones, enfatizando la facilidad de configurar políticas reutilizables. La presentación visual debe ser elegante y demostrar los pasos con texto en pantalla, apoyado por subtítulos precisos para accesibilidad y refuerzo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo recordatorio rápido de 30 segundos dirigido a todos los empleados de atención al cliente, reforzando la importancia crítica de adherirse estrictamente a la política de descuentos establecida. Este vídeo debe presentar un estilo visual autoritario pero accesible, utilizando una generación de voz en off clara e impactante para transmitir mensajes clave de cumplimiento de manera efectiva y asegurar que todos comprendan la política.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo dinámico de actualización de 50 segundos para los equipos de ventas existentes, detallando los ajustes recientes a la política de descuentos aprovechando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para ilustrar escenarios de aplicación en el mundo real. El objetivo es crear un vídeo de formación informativo y visualmente rico que actualice rápidamente al personal sobre la aplicación precisa.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo crear vídeos de formación sobre políticas de descuentos

Desarrolla vídeos de formación atractivos e informativos para tus políticas de descuentos de manera rápida y eficiente, asegurando una comunicación clara en todo tu equipo.

1
Step 1
Crea tu guion de vídeo y selecciona un avatar
Comienza escribiendo el guion de tu vídeo de formación para detallar los aspectos de la política de descuentos. Luego, selecciona de la diversa gama de "avatares de IA" de HeyGen para presentar tu contenido, dando vida a tus "vídeos de formación".
2
Step 2
Configura escenas con plantillas
Mejora tu vídeo utilizando las completas "plantillas y escenas" de HeyGen para obtener diseños consistentes. Añade fácilmente medios e incorpora tus elementos de marca para asegurar que tu contenido de "política de descuentos" se alinee con la identidad corporativa.
3
Step 3
Genera voz en off y añade subtítulos
Genera automáticamente una voz en off de sonido natural a partir de tu guion utilizando la "generación de voz en off" de HeyGen. Para una mayor accesibilidad y claridad respecto a la "política", incluye subtítulos para todo el texto hablado.
4
Step 4
Exporta y comparte tu vídeo final
Una vez satisfecho, utiliza las opciones de "redimensionamiento de aspecto y exportaciones" de HeyGen para descargar tu "vídeo" finalizado en el formato deseado. Ahora estás listo para compartir tu completa formación sobre políticas de descuentos con tu equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea rápidamente vídeos de formación efectivos sobre políticas

Produce rápidamente vídeos de formación de alta calidad y reutilizables sobre políticas de descuentos, ahorrando tiempo y recursos con la IA.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de formación sobre políticas de descuentos atractivos?

HeyGen te permite crear vídeos de formación de alta calidad sobre políticas de descuentos a partir de un simple guion. Aprovecha la tecnología de texto a vídeo y avatares de IA realistas para asegurar que tu equipo entienda cada aspecto de tu nueva política de descuentos. Este enfoque simplificado hace que la creación de vídeos de formación sea eficiente y atractiva.

¿Ofrece HeyGen plantillas para desarrollar vídeos de políticas de descuentos rápidamente?

Sí, HeyGen proporciona una variedad de plantillas y escenas profesionales que son perfectas para desarrollar vídeos de políticas de descuentos consistentes. Estas plantillas reutilizables te permiten configurar y desplegar rápidamente nuevo contenido de formación mientras mantienes las directrices de la marca.

¿Pueden los avatares de IA de HeyGen mejorar la efectividad de mi formación sobre descuentos?

Absolutamente. La diversa gama de avatares de IA de HeyGen puede mejorar significativamente tu formación sobre descuentos al entregar la información de manera clara y atractiva. Su presentación similar a la humana ayuda a mantener la atención del espectador y mejorar la retención de los detalles críticos de la política.

¿Qué características hacen que HeyGen sea ideal para producir contenido reutilizable sobre políticas de descuentos?

HeyGen es ideal para producir contenido reutilizable sobre políticas de descuentos gracias a sus potentes controles de marca, plantillas personalizadas y actualizaciones de contenido fáciles. Puedes configurar y distribuir de manera consistente vídeos de formación actualizados en toda tu organización con un esfuerzo mínimo.

