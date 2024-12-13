Crea Vídeos de Orientación de Espacios de Trabajo Digitales Rápidamente
Produce rápidamente vídeos de incorporación atractivos utilizando avatares de IA para dar la bienvenida a nuevos empleados y explicar procedimientos esenciales con narración multilingüe.
Crea un vídeo de orientación de software de 90 segundos que demuestre meticulosamente los procedimientos esenciales para navegar por la nueva herramienta de gestión de proyectos de tu empresa. Dirigido tanto al personal existente como a los nuevos empleados, utilizando una estética limpia y profesional con superposiciones de texto en pantalla y una voz concisa y autoritaria para explicar cada paso. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para presentar información compleja de manera clara y eficiente en tu vídeo de orientación de software.
Produce un vídeo introductorio de 75 segundos para crear vídeos de orientación de espacios de trabajo digitales para usuarios internacionales, asegurando accesibilidad y claridad en diferentes regiones. Este cortometraje debe adoptar un diseño visual moderno y limpio con animaciones sutiles y contar con una voz en off calmante e informativa. Utilizando la función de generación de voz en off de HeyGen, el contenido puede adaptarse fácilmente para narraciones multilingües, dando la bienvenida a los usuarios a su nuevo entorno digital.
Diseña un vídeo atractivo de 45 segundos para la incorporación de usuarios que actúe como una introducción rápida a una nueva plataforma de servicios, específicamente para usuarios externos. El enfoque visual debe ser vibrante y fácil de usar, con transiciones dinámicas y un tono de audio enérgico y alentador. Maximiza la eficiencia aprovechando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para construir rápidamente escenas cautivadoras que expliquen los conceptos básicos de la incorporación en vídeo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Incorporación.
Mejora el compromiso de los nuevos empleados y la retención del conocimiento utilizando vídeos potenciados por IA, haciendo que los procedimientos esenciales y la cultura de la empresa sean claros y memorables.
Escala la Orientación Digital a Nivel Global.
Produce y distribuye sin esfuerzo vídeos de orientación multilingües y coherentes a nuevos empleados en todas las ubicaciones, asegurando una comprensión universal del espacio de trabajo digital.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de orientación de espacios de trabajo digitales para nuevos empleados?
HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de orientación de espacios de trabajo digitales atractivos para nuevos empleados transformando texto en vídeo profesional. Nuestra plataforma te permite producir rápidamente contenido integral de incorporación de empleados, haciendo que la incorporación en vídeo sea eficiente e impactante.
¿Puede HeyGen crear vídeos de orientación de software personalizados con avatares de IA?
Absolutamente. HeyGen te permite generar vídeos de orientación de software dinámicos utilizando una amplia gama de Avatares de IA y Actores de Voz de IA. Puedes explicar fácilmente los procedimientos esenciales para el software de tu empresa, asegurando una experiencia atractiva y coherente para los nuevos usuarios.
¿Qué capacidades ofrece HeyGen para desarrollar vídeos de introducción multilingües?
HeyGen ofrece un sólido soporte para narraciones multilingües, permitiéndote producir vídeos de introducción y contenido de incorporación de usuarios para una audiencia global. Esto asegura que tus procedimientos esenciales se comuniquen claramente en diferentes idiomas, mejorando la accesibilidad.
¿Cómo ayuda HeyGen a mantener la coherencia de marca en los materiales de incorporación en vídeo?
HeyGen asegura la coherencia de marca en tus materiales de incorporación en vídeo a través de Plantillas de Vídeo personalizables y controles de marca. Puedes incorporar el logo y los colores de tu empresa sin problemas en clips de vídeo separados, reforzando la identidad de tu marca durante todo el proceso de orientación.